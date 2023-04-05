Фото ⟩ Водитель, совершавший на дороге подозрительные маневры, вылетел в кювет

В среду, пятого апреля, около 15 часов на Вильяндиском шоссе недалеко от Пухья произошло ДТП, когда мужчина на автомобиле Volkswagen Passat на прямой дороге вылетел в кювет.
Ранее в полицию поступило сообщение, что водитель совершал подозрительные маневры. Предполагалось, что водитель Passat мог быть пьян. Когда прибыла полиция, оказалось, что водитель был совершенно трезв.
Водитель признался, что во время движения возился с телефоном, который провалился между сиденьями. Водитель пытался вытащить телефон из-под сидений во время движения, но прежде чем ему удалось вытащить телефон, он уже съехал в кювет.
В машине кроме водителя никого не было, и водитель в аварии не пострадал.
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