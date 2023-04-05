Фото ⟩ Водитель, совершавший на дороге подозрительные маневры, вылетел в кювет

Ранее в полицию поступило сообщение, что водитель совершал подозрительные маневры. Предполагалось, что водитель Passat мог быть пьян. Когда прибыла полиция, оказалось, что водитель был совершенно трезв.

Водитель признался, что во время движения возился с телефоном, который провалился между сиденьями. Водитель пытался вытащить телефон из-под сидений во время движения, но прежде чем ему удалось вытащить телефон, он уже съехал в кювет.