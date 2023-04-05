Владимир Свет отказывается от своего места в Рийгикогу и остается на посту вице-мэра

«С самого начала, еще до выборов, я несколько раз публично заявлял, что планирую принимать решение о том, идти в Рийгикогу или нет, исходя из того, где я могу быть более полезен своим избирателям», - объяснил свое решение Свет в интервью Postimees.

«В ситуации, когда моя партия добилась довольно скромного результата на выборах, в ситуации, когда ясно, что будет формироваться новая коалиция и, по крайней мере, на начальном этапе, Центристская партия находится в оппозиции, я вижу, что могу сделать больше как вице-мэр, ответственный за сферы окружающей среды, коммунальных услуг и муниципальной полиции. Учитывая планы Таллинна на ближайшие годы, учитывая, как мы хотим сделать Таллинн более дружественным для окружающей среды и пешеходов. Моя профессия - одна из основных, ответственных за это. Так что я вижу, что могу сделать больше на своей нынешней должности», - добавил Свет.

Какое влияние на решение Света оказал Кылварт? «Так же, как и на предыдущих выборах, несколько членов горуправы и старейшины районов стали членами Рийгикогу, и мы, конечно, обсуждали и советовались друг с другом. Но каждый должен был принять собственное решение. Конечно, я обсуждал эту тему с Михаилом, но в итоге решение было за мной», - сказал Свет.

В Рийгикогу приступят к работе вице-мэры Таллинна Танель Кийк и Вадим Белобровцев, а также бывший старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и бывший главный редактор журнала «Столица» Александр Чаплыгин.