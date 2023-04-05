Фото ⟩ В центре города скрывается смертельная опасность: кто несет за это ответственность?

Прохожий, имя которого известно редакции Pärnu Postimees, поднял огромный камень и оценил его вес в семь-восемь килограммов. Посмотрев на верхнюю часть дома на Рюйтли, 25, можно было увидеть пустоту в угловом карнизе крыши, откуда и упал этот камень. В течение нескольких минут мимо прошли несколько ничего не подозревавших человек.