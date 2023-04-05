Ср, 5.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото ⟩ В центре города скрывается смертельная опасность: кто несет за это ответственность?

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ремонтирующийся дом представляет опасность для горожан и гостей города.
Ремонтирующийся дом представляет опасность для горожан и гостей города. Фото: Erakogu

Вчера случайный прохожий заметил, что с крыши реконструируемого дома на улице Рюйтли в Пярну на тротуар упала каменная глыба.

Прохожий, имя которого известно редакции Pärnu Postimees, поднял огромный камень и оценил его вес в семь-восемь килограммов. Посмотрев на верхнюю часть дома на Рюйтли, 25, можно было увидеть пустоту в угловом карнизе крыши, откуда и упал этот камень. В течение нескольких минут мимо прошли несколько ничего не подозревавших человек.

Камни, упавшие с крыши двухэтажного дома.
Камни, упавшие с крыши двухэтажного дома. Фото: Erakogu
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх