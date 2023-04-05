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«Новости в 7» за 5 апреля: студенты требуют выполнения предвыборных обещаний, проблемы с жильем для украинцев, беспилотные такси и иммерсивный спектакль

Kanal 7
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Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Обещанного три года ждут? Чем недовольны студенческие организации Таллинна и Тарту, которые провели сегодня акцию протеста в адрес партий будущей правящей коалиции.

- Коротко о главном: ограничен доступ к сайтам российских телеканалов, сократится ли объем дорожного строительства в этом году и о вакцинации против клещевого энцефалита.

- Социальное напряжение в среде украинских беженцев нарастает. Где будут жить десятки семей, лишившиеся крова в государственных домах?

- Роботы-доставщики и беспилотный курьерский транспорт уже стали привычным явлением на наших улицах. Следующим шагом в развитии технологий должно стать появление такси без водителей, которые уже проходят активные испытания в США

- Международная панорама: чем закончилось первое в истории судебное заседание по делу бывшего американского президента, самые мощные за 150 лет снегопады на Балканах и явление публике редких суматранских тигрят

- Обычно в театре публика сидит тихо и молча внимает действию на сцене. Наша съемочная группа посетила уникальную иммерсивную поставновку, где зрителям отведена своя активная роль в развитии сюжета

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 апреля.

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