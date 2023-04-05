Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 апреля: студенты требуют выполнения предвыборных обещаний, проблемы с жильем для украинцев, беспилотные такси и иммерсивный спектакль
Сегодня в выпуске:
- Обещанного три года ждут? Чем недовольны студенческие организации Таллинна и Тарту, которые провели сегодня акцию протеста в адрес партий будущей правящей коалиции.
- Коротко о главном: ограничен доступ к сайтам российских телеканалов, сократится ли объем дорожного строительства в этом году и о вакцинации против клещевого энцефалита.
- Социальное напряжение в среде украинских беженцев нарастает. Где будут жить десятки семей, лишившиеся крова в государственных домах?
- Роботы-доставщики и беспилотный курьерский транспорт уже стали привычным явлением на наших улицах. Следующим шагом в развитии технологий должно стать появление такси без водителей, которые уже проходят активные испытания в США
- Международная панорама: чем закончилось первое в истории судебное заседание по делу бывшего американского президента, самые мощные за 150 лет снегопады на Балканах и явление публике редких суматранских тигрят
- Обычно в театре публика сидит тихо и молча внимает действию на сцене. Наша съемочная группа посетила уникальную иммерсивную поставновку, где зрителям отведена своя активная роль в развитии сюжета
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 апреля.