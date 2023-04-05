Не хватает ни времени, ни денег: таллиннцы хотят чаще посещать городские культурные мероприятия

Удовлетворенность горожан выбором культурных мероприятий в столице возросла и достигла уровня до пандемии коронавируса, но возможности посещать мероприятия у людей, наоборот, снизились. Самыми популярными городскими культурными мероприятиями остаются Дни Старого города и Таллиннские Дни моря, сообщает пресс-служба Таллиннской горуправы.
По словам вице-мэра Каареля Оя, проведенное исследование демонстрирует две важных тенденции, одна из них позитивная, другая вызывает беспокойство.
«Культурная афиша столицы очень разнообразна и мероприятия проводятся для разных целевых групп. В то же время значительно возросла проблема доступности мероприятий, то есть доля тех, кто хотел бы принять участие в мероприятиях, но по разным причинам не могут этого сделать.
С одной стороны, это накладывает большую ответственность на город как организатора крупных мероприятий, таких как Дни Старого города и Дни моря. С другой стороны, это накладывает обязательство развивать и рядовые культурные мероприятия и услуги в этой сфере, чтобы они были максимально доступными. Будь то посещение городских библиотек и использование предлагаемых ими услуг, бесплатные Музейные воскресенья или бесплатный вход в зоопарк каждую вторую субботу месяца в зимний сезон», - пояснил Оя.
В целом довольны выбором культурных мероприятий в Таллинне 95% горожан, выбором в своем районе – 80% опрошенных, а в городском пространстве неподалеку от дома (например, на улицах, в парках и на площадях) – 81%. В сравнении с 2021 годом удовлетворенность выбором культурных мероприятий в Таллинне возросла: тогда в целом удовлетворены были 84% таллиннцев, а в своем районе и ближайшем общественном пространстве - 72% опрошенных.
Общий уровень удовлетворенности относительно доступности информации на тему культурных мероприятий в сравнении с 2021 годом не изменился: 82% горожан довольны доступностью информации о культурных мероприятиях, проходящих в Таллинне, а о мероприятиях в своем районе – 77%. В то же время возросло количество горожан, которые очень довольны доступностью информации о проходящих в столице мероприятиях в области культуры – их доля составила 27%.
Половина таллиннцев (52%) хотела бы чаще посещать таллиннские культурные мероприятия и учреждения; 44% ответили, что посещают их так часто, как того желают. Желание посещать столичные культурные мероприятия и учреждения чаще выразили 57% опрошенных женщин и 45% мужчин. На уровне районов желание чаще посещать культурные мероприятия и учреждения особенно часто выражали жители Ласнамяэ.
Главным препятствием в посещении культурных мероприятий и учреждений 62% опрошенных таллиннцев назвали нехватку времени. По финансовым причинам от посещения культурных мероприятий приходится отказаться 27% опрошенных, отсутствие информации о мероприятиях в качестве причины назвали 16%. Частота упоминания этих причин возросла в сравнении с 2021 годом, когда основной помехой люди называли кризис, вызванный распространением коронавируса. При отсутствии финансовых препятствий 74% таллиннцев хотели бы чаще посещать театральные представления и столько же – концерты.
Жители Кесклинна удовлетворены выбором культурных мероприятий выше, нежели в среднем в городе как на уровне города – 98%, так и в своем районе – 94%. Удовлетворенность выбором культурных мероприятий в своем районе среди жителей Мустамяэ составила 91%, в Хааберсти лишь 62%. Удовлетворенность доступностью информации о проходящих в районе культурных мероприятий выше у жителей Мустамяэ – 93%, а удовлетворенность доступностью мероприятий в общественном пространстве неподалеку от дома выше всего у жителей Кристийне – 95% и Мустамяэ – 90%.
Большая часть горожан за последний год приняла участие в каком-либо городском мероприятии. Самыми популярными были Дни Старого города – их посетили 59% опрошенных, и Таллиннские Дни моря – 46%. Очень популярны также мероприятия, проходящие в рамках Ночи древних огней – их посетили 30% опрошенных горожан, зажжение Первой свечи адвента на Ратушной площади - 27% и Дни Средневековья – 24%.
За последний год 42% таллиннцев посетили библиотеки. 83% посетителей чаще всего брали на дом книги, журналы или газеты, на месте их читали 30%. Более десятой части посетивших библиотеки горожан получили консультацию библиотекарей, использовали электронные или аудиокниги, либо пользовались компьютером, интернетом, принтером или сканнером в библиотеке.
По заказу Таллиннского центра стратегического управления телефонный опрос на тему культурной жизни провела организация Turu-uuringute AS. В опросе, который проходил в феврале и марте, приняли участие 803 жителя Таллинна в возрасте старше 15 лет.