Не хватает ни времени, ни денег: таллиннцы хотят чаще посещать городские культурные мероприятия

По словам вице-мэра Каареля Оя, проведенное исследование демонстрирует две важных тенденции, одна из них позитивная, другая вызывает беспокойство.

«Культурная афиша столицы очень разнообразна и мероприятия проводятся для разных целевых групп. В то же время значительно возросла проблема доступности мероприятий, то есть доля тех, кто хотел бы принять участие в мероприятиях, но по разным причинам не могут этого сделать.

С одной стороны, это накладывает большую ответственность на город как организатора крупных мероприятий, таких как Дни Старого города и Дни моря. С другой стороны, это накладывает обязательство развивать и рядовые культурные мероприятия и услуги в этой сфере, чтобы они были максимально доступными. Будь то посещение городских библиотек и использование предлагаемых ими услуг, бесплатные Музейные воскресенья или бесплатный вход в зоопарк каждую вторую субботу месяца в зимний сезон», - пояснил Оя.

В целом довольны выбором культурных мероприятий в Таллинне 95% горожан, выбором в своем районе – 80% опрошенных, а в городском пространстве неподалеку от дома (например, на улицах, в парках и на площадях) – 81%. В сравнении с 2021 годом удовлетворенность выбором культурных мероприятий в Таллинне возросла: тогда в целом удовлетворены были 84% таллиннцев, а в своем районе и ближайшем общественном пространстве - 72% опрошенных.