Внимание! Активизировались первые клещи

По словам консультанта отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирины Донченко, клещи уже активизировались, хотя почва прогрелась лишь до пяти градусов.

«Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь. Клещи особенно активны после того как растает снег и в зеленый сезон», - пояснила Донченко и добавила, что уже сейчас стоит при необходимости повторить прививку от клещевого энцефалита и использовать необходимые профилактические меры, чтобы избежать укусов клещей на природе.

В Эстонии заболеваемость клещевым энцефалитом выше в сельской местности. Большинство случаев заболевания происходит на островах, в Ида- и Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Тартумаа, но в целом вся Эстония считается опасной зоной.

«Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные инактивированные вакцины как для взрослых, так и для детей с первого года жизни. Первичный курс вакцинации состоит из трех инъекций», - сказала Донченко и уточнила, что первые две делаются с перерывом от одного до трех месяцев, третья - до года. «После двух инъекций иммунитет хороший, но его хватает только на один сезон, третья инъекция продлевает иммунитет», - добавила он.

Почти 13 процентов населения Эстонии были своевременно привиты и ревакцинированы против клещевого энцефалита. У людей, переболевших энцефалитом, вырабатывается пожизненный иммунитет.

Поскольку Эстония является эндемичным по клещевому энцефалиту регионом, Департамент здоровья рекомендует ревакцинацию против клещевого энцефалита каждые три-пять лет. Вакцинация однозначно рекомендуется для групп риска по клещевому энцефалиту, у которых риск контакта с клещами выше в зависимости от образа жизни или рода деятельности, то есть жителей сельской местности, работников лесного и сельского хозяйства, охотников, пограничников и военнослужащих.