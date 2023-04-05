ФБР задержало гражданина Эстонии, который закупал электронику для российской армии

Хьюстонское отделение Федерального бюро расследований США (ФБР) сообщило в соцсетях, что в сотрудничестве с Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли и Департаментом полиции безопасности Эстонии был задержан мужчина, закупавший для российских военных электронику американского производства.
Главный следователь Хьюстонского отделения ФБР Джеймс Смит сообщил, что 28 марта был задержан гражданин Эстонии Андрей Шевляков, которого подозревают в закупке электронного оборудования американского производства (включая компоненты радаров и хакерское ПО) для правительства и военных РФ.
«В течение многих лет хорошо продуманная сеть г-на Шевлякова якобы позволяла ему закупать чувствительные электронные устройства американского производства для российских военных, - пояснил Смит. - Приобретенная им нелегально высококлассная американская технология поставила под угрозу жизнь людей как в Украине, так и в США». В сообщении указано, что на момент задржания у эстонца находились посылки, предназначенные для теневых компаний, в том числе около 130 килограммов радиооборудования.
Шевлякову грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным.
Шевляков был в списке запрещенных торговых посредников правительства США, но он использовал теневые компании и вымышленные имена, чтобы обойти ограничения.
По словам Смита, для дальнейшего расследования этого дела ФБР продолжит сотрудничество с Департаментом полиции безопасности Эстонии.