У нас - все звезды Украины: в Таллинн приехала важнейшая выставка года

О том, что так называемый «русский авангард» может иметь и другое название, говорилось еще в конце прошлого века. В 1979 году американская славистка украинского происхождения Мирослава Мудрак выпустила монографию-альбом «Современное искусство из Украины». Через 10 лет уже в швейцарской Лозанне одесситка Валентина Васютинская, жена классика французского искусствоведения Жана-Клода Маркаде, издала книгу «Искусство Украины». Тем не менее, еще недавно Казимира Малевича, Александру Экстер и Давида Бурлюка изучали как представителей «русского авангарда». Их распознавание в украинской оптике – не дань военному времени, а часть давно начатой деколонизации искусства на территории бывшей империи.

Александра Экстер. Эскиз костюма для спектакля «Ромео и Джульетта» («Фигура с кинжалом»). Камерный театр, Москва. 1921. Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины. Фото: Мистецький Арсенал, Киев

Эльнара Тайдре напоминает, что выставка называется не «украинский авангард», а «Украина и авангард». Взаимосвязь здесь сложнее и свободнее. «Украинские коллеги иллюстрируют своим проектом творческое видение будущего, которое зародилось на исторических территориях Украины в период 1910–1920-х годов. Это не обязательно означает национальную принадлежность. Скорее, принадлежность к культурному пространству, диалог с ним и вклад в его развитие», - комментирует Тайдре.