У нас - все звезды Украины: в Таллинн приехала важнейшая выставка года

С 8 апреля в Эстонском художественном музее откроется выставка «Футуромарення» (укр. «Грезы о будущем»). Киевские кураторы привезут в Таллинн лучшие образцы украинского авангарда начала XX века. Это лишь малая часть обширного наследия, которому угрожает российская агрессия в Украине. Союзнический Таллинн дал шедеврам из воюющего Киева временное убежище.
Современному человеку не нужно долго рассказывать о ценности авангарда. Все хотя бы слышали, что это важно. Начиная с авангарда искусство сделало ставку на новизну. Стало современным, как мы понимаем его сегодня.
Историческим авангардом принято называть захвативший многие страны период бури и натиска конца XIX – начала XX века. Выставка такого искусства – гвоздь, на котором держится годовая программа любого мирового музея. А выставка, которую привозит в Таллинн киевский арт-центр «Мистецький арсенал», важна для Эстонии вдвойне.
Авангард является частью интернационального модернизма, а это – приоритетное направление исследований для сотрудников Эстонского Художественного музея. Координатор выставки, руководитель отдела графики KUMU Эльнара Тайдре отмечает общую закономерность интереса к искусству Украины: «Изучая особенности истории искусства наших собратьев по судьбе, мы лучше понимаем и свое наследие».
Есть и более злободневная причина, и она лежит на поверхности. «Выставка в сотрудничестве с украинскими музеями – жест солидарности, возможность выразить наше сочувствие и поддержку украинскому народу, коллегам и художественным институциям. Знакомя зрителя с ценной частью их авангардного наследия, мы одновременно предоставляем ему безопасное место временного хранения в Эстонии» - поясняет Тайдре.
Деколонизация украинского искусства
Накануне вторжения России в Украину выставка демонстрировалась в Киеве. Ее название резонировало не только с футуризмом, основателем которого был сын запорожского казака Давид Бурлюк. Это был образ того будущего, которое в конце 2013 года выбрала Украина, вставшая на путь борьбы за настоящую, а не номинальную независимость от восточного соседа.
О том, что так называемый «русский авангард» может иметь и другое название, говорилось еще в конце прошлого века. В 1979 году американская славистка украинского происхождения Мирослава Мудрак выпустила монографию-альбом «Современное искусство из Украины». Через 10 лет уже в швейцарской Лозанне одесситка Валентина Васютинская, жена классика французского искусствоведения Жана-Клода Маркаде, издала книгу «Искусство Украины». Тем не менее, еще недавно Казимира Малевича, Александру Экстер и Давида Бурлюка изучали как представителей «русского авангарда». Их распознавание в украинской оптике – не дань военному времени, а часть давно начатой деколонизации искусства на территории бывшей империи.
Эльнара Тайдре напоминает, что выставка называется не «украинский авангард», а «Украина и авангард». Взаимосвязь здесь сложнее и свободнее. «Украинские коллеги иллюстрируют своим проектом творческое видение будущего, которое зародилось на исторических территориях Украины в период 1910–1920-х годов. Это не обязательно означает национальную принадлежность. Скорее, принадлежность к культурному пространству, диалог с ним и вклад в его развитие», - комментирует Тайдре.
Процесс полураспада европейских империй в начале XX века показал всю нелепость чьих-либо притязаний на этническую чистоту. Так, поляк с белорусскими корнями по имени Казимир Малевич родился и вырос в Украине. Образы украинской деревни определили мотивы его фигуративной живописи и эскизов к вышивкам – кстати, их реконструкции представлены на выставке. Он подолгу жил в России и Беларуси, везде оставляя свой вклад. В конце жизни он сам назвал себя украинцем в мемуарах, но и это – история самосознания, а не повод для приватизации одной национальной школой.
Космополитичное вообще – национальное в деталях
Киевский коллекционер Игорь Оксаметный - вдохновитель и сокуратор выставки – считает, что космополитизм авангарда рельефно проявляется в национальных чертах конкретных школ, буквально проступает в деталях.
«Например, кубистические произведения Александры Экстер резко отличались от работ изобретателей этого направления Пабло Пикассо и Жоржа Брака своим ярким колоритом, характерным для украинского народного искусства. Схожие фольклорные истоки мы видим у многих художников – Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Марии Синяковой, Сони Делоне, Василя Ермилова, Бориса Косарева, Анатолия Петрицкого. Национальное конструируется как особая концепция, которая проявляется в также литературе и театре той эпохи» - заключает Оксаметный.
Украинское футуристическое движение эксперт рассматривает «как сердцевину, ядро авангарда, история которого длилась 16 лет, что превышает его продолжительность во многих других странах». Оксаметный напоминает, что в Украине была создана теория панфутуризма, которая провозглашала объединение всех левых творческих сил. «Это было утверждение синтеза различных экспериментальных практик с целью создания единой программы развития культуры. Украинские футуристы начала 1920-х годов грезили о тотальном искусстве, которое они называли метаискусством будущего».
Панфутуризм – направление украинского авангарда, которое возглавил киевский поэт Михайль Семенко. Под этим названием в 1921 году объединились литературные группы «Фламинго», «Ударная группа поэтов-футуристов» и «Комкосмос». Сам амбициозный термин придумал плодовитый поэт и эссеист Гео Шкурупий, который был расстрелян в 1937 году по стандартному обвинению за участие в украинской националистической организации.
Апофеоз разнообразия и синтез искусств
Выставка принципиально всеохватна. Она иллюстрирует притязания авангарда на перекройку мира, на новый отсчет ценностей искусства и жизни. Поэтому кураторы складывают пазл, чтобы показать, как эстетическая система кочует от одного носителя к другому. «Буквально от живописи до вышивки, от наброска театрального костюма до архитектурного проекта, – перечисляет Эльнара Тайдре. – В результате рождаются уникальные примеры художественного синтеза, такие как «поезомалярство» (визуальная поэзия - прим. ред.)». На выставке этот феномен воплотит медиа-инсталляция, использующая современные технологии.
Как обычно, выставку такого масштаба сопровождает обширная публичная программа. В нее привлечены обучающиеся в Таллинне украинские студенты, а также учителя и школьники таллиннских школ, куда приняты на учебу дети из Украины. По словам организаторов с эстонской стороны, музей работает над тем, чтобы показать знаковые картины украинского киноавангарда, произведенные в 1920-е годы легендарным киевским объединением ВУФКУ. Под эти показы будут приглашаться лекторы из самой Украины.
Есть все предпосылки к тому, что эта выставка откроет серию проектов по реализации встречных интересов музейщиков Эстонии и Украины. В KUMU интересуются темой эстонско-украинских контактов и диалога художников советской эпохи.
Выставка «Футуромарення. Украина и авангард» продлится до 10 сентября.
Комментарий
«Мы принимаем вызов империи и уповаем на лучшее будущее»
Ольга Мельник, куратор
На первый взгляд, наша выставка - о футуризме как направлении в искусстве. Однако вторая часть этого двусоставного слова «марення» (рус. греза) позволяет расширить рамку и говорить о видении будущего с помощью художественных практик 1910-х и 1920-х годов. Нас интересует футуризм не как художественное направление, а как пассионарный толчок к созданию новой художественной формы, которая провоцирует и общественные трансформации. Поэтому мы не ограничиваемся произведениями тех, кто считал себя футуристами. Мы хотим показать богатство и непрерывность палитры авангарда от кубофутуризма до конструктивизма.
По сравнению с киевской выставкой мы усилили акцент на Украине. Сегодня мы говорим об искусстве не столько в эстетическом смысле, сколько в аспекте нашей идентичности, наследия, истории. Это рассказ о себе от первого лица. В то же время эта история еще не стала прошлым, что особенно очевидно в контексте продолжения российской агрессии. Агрессор атакует нашу культуру и хочет ее уничтожить. Как и сто лет назад, мы вновь принимаем вызов империи и уповаем на лучшее будущее.