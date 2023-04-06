В Ида-Вирумаа утонул ребенок: разрешение на использование смертоносного резервуара аннулировали

Глава Tallinn Dolls Мари Мартин объяснила, что этот водоем был построен по требованию Спасательного департамента, чтобы в случае пожара из него можно было получить достаточное количество воды для работ по тушению. По ее словам, при выборе места для водоема строитель учитывал его необходимый объем, уклон грунта и геологию.