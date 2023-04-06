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В Ида-Вирумаа утонул ребенок: разрешение на использование смертоносного резервуара аннулировали

Анналийза Кёсс
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Место трагедии.
Место трагедии. Фото: Madis Veltman

Волостная управа Люганузе решила признать недействительным разрешение на использование водозаборного места на участке производственного здания Tallinn Dolls в деревне Варья, так как на прошлой неделе там утонул полуторагодовалый ребенок, проживавший по соседству.

Глава Tallinn Dolls Мари Мартин объяснила, что этот водоем был построен по требованию Спасательного департамента, чтобы в случае пожара из него можно было получить достаточное количество воды для работ по тушению. По ее словам, при выборе места для водоема строитель учитывал его необходимый объем, уклон грунта и геологию. 

Предприятие отмечает, что водозаборное место находится на частной территории, его построили в соответствии с требованиями Спасательного департамента, который это подтвердил. «Мы выполнили все требования, которые были предъявлены к фирме. Дополнительных предложений нам не поступало ни от Спасательного департамента, ни от кого-либо еще», – сказала руководитель Tallinn Dolls.

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