В Ида-Вирумаа утонул ребенок: разрешение на использование смертоносного резервуара аннулировали

Волостная управа Люганузе решила признать недействительным разрешение на использование водозаборного места на участке производственного здания Tallinn Dolls в деревне Варья, так как на прошлой неделе там утонул полуторагодовалый ребенок, проживавший по соседству.
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Глава Tallinn Dolls Мари Мартин объяснила, что этот водоем был построен по требованию Спасательного департамента, чтобы в случае пожара из него можно было получить достаточное количество воды для работ по тушению. По ее словам, при выборе места для водоема строитель учитывал его необходимый объем, уклон грунта и геологию.
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