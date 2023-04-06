Начинается сезон спортивного ориентирования

По словам руководителя проекта Эстонского союза спортивного ориентирования (EOL) Майта Тыниссона, календарь ориентировочных дней RMK Eesti включает в этом году 18 серий во всех уездах Эстонии, в общей сложности состоится порядка 300 мероприятий. Ожидается рекордное количество участников – 50 000 человек.

Фото: Erko Õunapuu

Сезон начнется 10 апреля возле офиса RMK в Тарту днем ​​Stebby. Участников ознакомят с программой начинающегося сезона, инструктируют тех, кто пришел впервые. Также будет возможность ознакомиться с тартуским офисом RMK. Вот уже восемь лет RMK поддерживает серию мероприятий по спортивному ориентированию, чтобы сделать этот вид спорта еще доступнее для всех жителей нашей страны.

Спортивное ориентирование проводится по вечерам после рабочего дня, в них можно принять участие всей семьей. Возрастных ограничений нет, этот спорт подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

«День спортивного ориентирования — это именно то место, где можно познакомиться с этой дисциплиной и превратить ее в интересное хобби. Мы позаботились о том, чтобы маршруты и контрольные точки для начинающих было легче находить и проходить. Для тех, кто приходит на спортивное ориентирование впервые, мы проводим подробный инструктаж, после чего можно отправляться в путь. Цель этих мероприятий - получить положительные эмоции, которые побудят человека в следующий раз попробовать более сложные маршруты», — сказал Майт Тыниссон.