«Калев/Крамо» в гостях крупно проиграл «Шоле» и не сумел выйти в финал

После первого матча «Калев/Крамо» имел преимущество в семь очков (80:73), однако французы дома настолько мощно начали, что этот задел быстро исчез. «Шоле» помчался вперед и к большому перерыву выигрывал со счетом 37:22, то есть опережал соперника на 15 очков. По сумме двух поединков «Шоле» обыграл таллиннскую команду со счетом 154:139.