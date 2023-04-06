«Калев/Крамо» в гостях крупно проиграл «Шоле» и не сумел выйти в финал

В среду, 5 апреля, в ответном полуфинальном матче Еврокубка ФИБА баскетболисты таллиннского «Калева/Крамо» в гостях проиграли французскому «Шоле» со счетом 59:81 (11:20, 11:17, 19:27, 18:17), передает Rus.ERR.
После первого матча «Калев/Крамо» имел преимущество в семь очков (80:73), однако французы дома настолько мощно начали, что этот задел быстро исчез. «Шоле» помчался вперед и к большому перерыву выигрывал со счетом 37:22, то есть опережал соперника на 15 очков. По сумме двух поединков «Шоле» обыграл таллиннскую команду со счетом 154:139.
Ранее эстонский клуб никогда не попадал в полуфинал еврокубка.
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