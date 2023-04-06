В Эстонии резко упал объем промышленного производства

Производство сократилось во всех трех секторах - в энергетике на 4 процентов, в обрабатывающей промышленности на 7,7 процента и в горнодобывающей промышленности на 8,2 процента.

Объем промышленной продукции в феврале сократился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в сфере производства сланцевого масла (15 процентов), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,2 процента). «Небольшое сокращение среди наиболее весомых отраслей было в производстве продуктов питания (2,3 процента) и электрооборудования (2,5 процента), а также в обработке древесины (1,8 процента)», - прокомментировала Хелле Бундер. Процент сокращения в обработке древесины был самым низким за последние полгода. Кроме того, среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в производстве электронного оборудования (6,2 процента) и изделий из металла (10,4 процента).

По сравнению с февралем 2022 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в феврале 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным на 3,8 процента. Продажа продукции на внутренний рынок увеличилась на 12,8 процента, однако продажа на экспорт уменьшилась на 1,4 процента.

На внешнем рынке было продано 66,3 процента общего объема продукции обрабатывающей промышленности.

Согласно сезонно откорректированным данным в феврале 2023 года по сравнению с январем объемы продукции остались почти на том же уровне: в промышленности объемы в целом увеличились на 0,2 процента, при этом в обрабатывающей промышленности уменьшились на 0,5 процента.