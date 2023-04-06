В Эстонии мужчина избил детей, игравших в снежки

Было установлено, что в конце января этого года несовершеннолетние играли в снежки. Снежок, который бросил один из мальчиков, угодил в окно частного дома, которое не разбилось.

Жилец дома вышел на улицу, подошел к ребятам и схватил одного и второго за грудки. Он поднял детей в воздух, тряс их и несколько раз ударил о ствол дерева.

Мужчина причинил мальчикам физическую боль, а у одного ребенка появился синяк на правой щеке. Вина взрослого была доказана, его приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Но условно, с испытательным сроком в один год.

Также он должен выплатить 1267,50 евро в качестве судебных расходов.