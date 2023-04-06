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В Эстонии мужчина избил детей, игравших в снежки

Rus.Postimees
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Снежки. Снимок иллюстративный.
Снежки. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В Пайдеском доме правосудия обсуждался случай физического насилия: мужчина, который ранее не привлекался к ответственности в уголовном порядке, объяснял, почему он решил наказать детей, которые во время игры в снежки попали снегом в окно его дома.

Было установлено, что в конце января этого года несовершеннолетние играли в снежки. Снежок, который бросил один из мальчиков, угодил в окно частного дома, которое не разбилось. 

Жилец дома вышел на улицу, подошел к ребятам и схватил одного и второго за грудки. Он поднял детей в воздух, тряс их и несколько раз ударил о ствол дерева.

Мужчина причинил мальчикам физическую боль, а у одного ребенка появился синяк на правой щеке. Вина взрослого была доказана, его приговорили к четырем месяцам лишения свободы. Но условно, с испытательным сроком в один год.

Также он должен выплатить 1267,50 евро в качестве судебных расходов. 

Статья 121. Применение физического насилия (1) Причинение вреда здоровью другого человека, а также применение физического насилия, причиняющего боль, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. 

Источник: Пенитенциарный кодекс

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