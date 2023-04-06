Опрос: задумываются ли уже жители Эстонии о следующем отопительном сезоне?

Треть жителей Эстонии уже готовится о следующем отопительном сезоне, треть пока не беспокоится, а треть еще даже не задумывается об этом. Банк Citadele поинтересовался у жителей стран Балтии, как они планируют встретить следующий отопительный сезон.
«Завершающийся отопительный сезон для многих начался с большого шока, когда пришли первые счета. Судя по всему, многие стали быстро принимать меры – устанавливали более эффективные отопительные системы, использовали давно простаивавшие печи и так далее. К сожалению, у многих таких возможностей не было, и им просто приходилось проглатывать огромные счета», - пояснила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. Поскольку повышение ставки Euribor также оказало на кошельки потребителей дополнительное давление, банк Citadele хотел узнать, готовятся ли люди к следующему отопительному сезону, и как именно.
Результаты проведенного в странах Балтии опроса показали, что в целом жители Эстонии разделились на три группы: 28% заявили, что вообще не думали об этом, еще 28% посчитали, что отопительный период не вызовет у них затруднений, а 9% решили, что счета за следующий отопительный период настолько большими не будут. Однако в общей сложности 32% ответили, что как-то готовятся к потенциальным трудностям.
Большинство (17%) респондентов ответили, что готовятся к отопительному сезону, просто экономя деньги. 8% планируют утеплить свое жилье, 4% заменят систему отопления, а еще 4% планируют заменить бытовую технику на более экономичную.
Марина Хакиайнен отметила, что, если кто-то все еще раздумывает о том, стоит ли как-то готовиться к новому отопительному сезону – безусловно, этот вопрос заслуживает самого серьезного рассмотрения и, по возможности, в большей степени, чем просто экономия денег.
«Дополнительное утепление дома, замена отопительной системы, использование более экономичной бытовой техники – все это вещи обеспечивают длительный финансовый эффект. Вы сможете пожинать плоды своих вложений все последующие годы. Это инвестиции не только на следующий отопительный сезон, но и на все последующие. Мы ведь не знаем, что будет с ценами на газ или электричество, например, через два года или пять лет», - сказала она.
По сравнению со своими балтийскими соседями жители Эстонии не так активно планируют готовиться к новому отопительному сезону. Если в Эстонии таких респондентов оказалось 33%, то в Латвии 44%, а в Литве 42%. В частности, в соседних странах больше тех, кто просто планируют накопить денег на новый отопительный сезон (в Эстонии 17%, в Латвии 27%, в Литве 21%).
Опрос также показал, что жители Эстонии, по-видимому, испытывают наименьшие трудности с оплатой счетов за отопление. Если в Эстонии 28% респондентов отметили, что счета за отопление для них не проблема, то в Латвии таких было 15%, а в Литве всего 7%.