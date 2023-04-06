Опрос: задумываются ли уже жители Эстонии о следующем отопительном сезоне?

«Дополнительное утепление дома, замена отопительной системы, использование более экономичной бытовой техники – все это вещи обеспечивают длительный финансовый эффект. Вы сможете пожинать плоды своих вложений все последующие годы. Это инвестиции не только на следующий отопительный сезон, но и на все последующие. Мы ведь не знаем, что будет с ценами на газ или электричество, например, через два года или пять лет», - сказала она.