Ребенок решил сделать попкорн и чуть не лишился дома

«Вчера в 15:19 на кухне дома на улице Синика чуть не загорелся попкорн, который был перегрет в микроволновой печи», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. Он уточнил, что попкорн готовил ребенок, который сообразил выключить микроволновку, благодаря чему задымление прекратилось.