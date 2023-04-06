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Ребенок решил сделать попкорн и чуть не лишился дома

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Вчера тартуские спасатели получили вызов на улицу Синика, где в доме задымилась микроволновая печь.

«Вчера в 15:19 на кухне дома на улице Синика чуть не загорелся попкорн, который был перегрет в микроволновой печи», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. Он уточнил, что попкорн готовил ребенок, который сообразил выключить микроволновку, благодаря чему задымление прекратилось.

«Спасатели проверили пожарную безопасность, скорая помощь проверила здоровье ребенка и также приехала его мать», - рассказал Кийк.

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