В столичном районе Кристийне появится инновационный жилой дом в скандинавском стиле

1Partner Ehitus и застройщик Alpina подписали договор на сумму более 3 миллионов евро на строительство нового трехэтажного жилого дома в скандинавском стиле с 18 квартирами на пересечении Нымме-теэ и Линну-теэ в Таллинне.
«В здании будут использованы технологии и строительные решения, которые могут стать образцом и для других новостроек. В качестве примера можно привести геотермальное отопление и охлаждение на основе энергетических свай, что является очень редким решением для жилищной застройки, обеспечивающим покупателям жилья более низкие коммунальные платежи», – сказал исполнительный директор 1Partner Ehitus Юллар Хинно. Здание должно быть построено менее чем за год.
«Наша философия заключается в строительстве таких зданий, которые вписываются в существующую жилую среду и являются энергоэффективными. Многоквартирный дом по адресу Нымме-теэ, 70, с одной стороны, расположен словно в зеленом пригороде, но, в то же время, он находится в нескольких шагах от самого центра Таллинна, и все необходимое для жизни здесь под рукой», — сказал партнер Alpina Пирмин Тамм, отметив, что на сегодняшний день четверть квартир уже продана.
В здании, строительство которого завершится в феврале 2024 года, будет всего 18 квартир, самые маленькие из них – двухкомнатные, а самые большие – пятикомнатные. Некоторые квартиры имеют также террасу площадью более 50 м2. Это современное здание в скандинавском стиле общей площадью 1292 квадратных метра спроектировано архитекторами AB Korrus.