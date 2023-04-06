В столичном районе Кристийне появится инновационный жилой дом в скандинавском стиле

​«В здании будут использованы технологии и строительные решения, которые могут стать образцом и для других новостроек. В качестве примера можно привести геотермальное отопление и охлаждение на основе энергетических свай, что является очень редким решением для жилищной застройки, обеспечивающим покупателям жилья более низкие коммунальные платежи», – сказал исполнительный директор 1Partner Ehitus Юллар Хинно. Здание должно быть построено менее чем за год.

«Наша философия заключается в строительстве таких зданий, которые вписываются в существующую жилую среду и являются энергоэффективными. Многоквартирный дом по адресу Нымме-теэ, 70, с одной стороны, расположен словно в зеленом пригороде, но, в то же время, он находится в нескольких шагах от самого центра Таллинна, и все необходимое для жизни здесь под рукой», — сказал партнер Alpina Пирмин Тамм, отметив, что на сегодняшний день четверть квартир уже продана.