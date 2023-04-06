В Cirkel K объяснили, почему топливо вновь подорожало

«Апрель начался с резкого роста цен на сырую нефть марки Brent, когда цена подскочила с 79 долларов за баррель до 85 долларов за баррель после заявления ОПЕК+, - сказал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси. - Учитывая и без того хрупкий баланс спроса и предложения, рынки очень чувствительны к таким новостям, и реакция была быстрой и резкой». Сасси добавил, что, хотя объемы добычи ОПЕК уже почти на один миллион баррелей в сутки ниже текущего целевого показателя добычи, все еще существует риск того, что цена еще больше поднимется из-за новостей о сокращении добычи.