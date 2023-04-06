В Cirkel K объяснили, почему топливо вновь подорожало

В первую неделю апреля цена на нефть марки Brent на мировом рынке колебалась в пределах 78-86 долларов за баррель. По данным Circle K, больше всего на цены повлияло решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки. Однако слабые экономические показатели США оказали негативное влияние на цены
«Апрель начался с резкого роста цен на сырую нефть марки Brent, когда цена подскочила с 79 долларов за баррель до 85 долларов за баррель после заявления ОПЕК+, - сказал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо в Circle K Eesti Индрек Сасси. - Учитывая и без того хрупкий баланс спроса и предложения, рынки очень чувствительны к таким новостям, и реакция была быстрой и резкой». Сасси добавил, что, хотя объемы добычи ОПЕК уже почти на один миллион баррелей в сутки ниже текущего целевого показателя добычи, все еще существует риск того, что цена еще больше поднимется из-за новостей о сокращении добычи.
«Запасы нефти в США падают вторую неделю подряд - на 7,5 миллиона баррелей на прошлой неделе и на 4,3 миллиона баррелей на этой неделе», - заявил Сасси и объяснил, что падение запасов также повысит цену на сырую нефть на мировом рынке.
Сасси указывает, что производственные индексы Еврозоны и США снижают цену сырой нефти на мировом рынке. «Это может свидетельствовать об охлаждении экономики и снижении спроса на нефтепродукты. Новые заказы на товары американского производства снижаются второй месяц подряд. Количество предложений на рынке труда также ниже ожидаемого», - сказал Сасси. По его словам, перспективы экономического роста Китая также вызывают вопросы.