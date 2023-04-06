За неделю скончались шесть человек с COVID-19, прибавилось 1740 новых случаев

Согласно первоначальным данным, 75,9 % проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доминирует вирус гриппа В, на его долю приходится 31% от всех положительных сентинельных проб. Доля вируса парагриппа составляет 13,8%, риновирусов и SARS-CoV-2 – по 10,3%. Доля вирусов гриппа А, респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса человека (hMPV) равна 3,4% от всех положительных сентинельных проб.

Всего было зарегистрировано 243 случая гриппа. По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость гриппом снизилась на 21%. Лабораторно подтвержден 121 случай вируса гриппа, из них 14 случаев гриппа А и 108 случаев гриппа В. Доминирует подтип вируса гриппа Victoria. Среди заболевших гриппом 36,7% – это дети до 15 лет.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), из-за гриппа в госпитализации нуждались 34 пациента. Число госпитализированных скачет, но основной тенденцией является медленное снижение. С начала сезона из-за гриппа был госпитализирован 1191 человек. Из них 69,4% были старше 50 лет. Согласно окончательно подтвержденным данным из регистра причин смерти Института развития здравоохранения, в этом сезоне от гриппа скончался 61 человек в возрасте от 9 до 97 лет.

В течение недели были подтверждены 1740 случаев COVID-19. Общее количество зарегистрированных случаев и доля положительных тестов остаются стабильными. Заболеваемость растет среди людей до 24 лет и старше 80 лет. Учитывая рост заболеваемости среди детей и людей трудоспособного возраста, ожидается медленный рост вирусов SARS-CoV-2 среди пожилых людей.

По состоянию на утро вторника в больнице находилось 162 пациента с коронавирусом, 61 из них потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. За прошедшую неделю скончались шесть инфицированных коронавирусом пациентов в возрасте 68-87 лет, все они имели серьезные сопутствующие заболевания.