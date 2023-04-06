Видео ⟩ Спортсмен из Эстонии установил новый рекорд в Африке

Роозе является профессиональным слэклайнером (стропоходцем - ред.). Он участвовал во множестве соревнований, в том числе и в чемпионате мира 2016 года; имеет множество наград и титулов. Он приехал в Кению в конце 2022 года и продемонстрировал местным жителям свои навыки, представив относительно редкий в Кении вид спорта - слэклайн.

Но у Роозе также было намерение установить новый континентальный рекорд, и он сделал это в самом сердце округа Самбуру - среди скал Кошка и Мышь. Место было выбрано именно из-за уникальных скальных образований, а также культурного значения для народа самбуру.

Натягивание стропы заняло в общей сложности 16 часов 30 минут — нашей команде помогали местные альпинисты и организации Climbing Life Kenya. Слэклайн подвесили на 151-метровой Кошке и перекинули к 195-метровой Мыши. Это было сложнейший вызов для нашего спортсмена.

Яан Роозе между Кошкой и Мышью. Фото: Migwa Nthiga / Red Bull Content Pool

Как только установились благоприятные погодные условия, Роозе начал переход, и в течение 58 минут шел по стропе под палящим солнем и дувшим со скоростью 9 м/сек боковом ветре с одной горы на другую.

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