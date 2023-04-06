В результате перестрелки с членами бандгруппы в России погибли трое полицейских, объявлена контртеррористическая операция

«При перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице», - сказал собеседник агентства.

По его данным, контртеррористическая операция в районе продолжается, ведется поиск преступников.

Информация о задержании одного из бандитов не соответствует действительности, отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг в пресс-службе ФСБ сообщили, что оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.