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В России трое полицейских погибли после перестрелки с «членами бандгруппы», объявлена контртеррористическая операция

rus.postimees.ee
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitry Yefremov

Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Ингушетии при боестолкновении с «членами бандгруппы», подозреваемыми в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в марте и апреле, пишет российское информационное агентство «Интерфакс».

«При перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице», - сказал собеседник агентства.

По его данным, контртеррористическая операция в районе продолжается, ведется поиск преступников.

Информация о задержании одного из бандитов не соответствует действительности, отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг в пресс-службе ФСБ сообщили, что оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.

Ранее, 27 марта, неизвестные напали на стационарный пост ДПС «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет DW.

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