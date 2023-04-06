Трое полицейских погибли, восемь получили ранения в Ингушетии при боестолкновении с «членами бандгруппы», подозреваемыми в нападениях на сотрудников правоохранительных органов в марте и апреле, пишет российское информационное агентство «Интерфакс».
В России трое полицейских погибли после перестрелки с «членами бандгруппы», объявлена контртеррористическая операция
«При перестрелке с бандгруппой, укрывавшейся в частном доме в селе Зязиков-Юрт, погибли трое полицейских, еще восемь человек ранены, они находятся в республиканской больнице», - сказал собеседник агентства.
По его данным, контртеррористическая операция в районе продолжается, ведется поиск преступников.
Информация о задержании одного из бандитов не соответствует действительности, отметил собеседник агентства.
Ранее в четверг в пресс-службе ФСБ сообщили, что оперативным штабом по Ингушетии в среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт.
Ранее, 27 марта, неизвестные напали на стационарный пост ДПС «Волга-14» на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате были ранены двое полицейских. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о «посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», пишет DW.