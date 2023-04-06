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Жуткие соревнования. 14-летний картингист врезался в столб и погиб

rus.postimees.ee
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Картинг, иллюстративное фото.
Картинг, иллюстративное фото. Фото: James Wakibia

Венесуэльские любители автоспорта в трауре. В результате трагической аварии погиб 14-летний талантливый картингист.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье во время гонки по улицам города. Джерри Альберто Моралес Фернандес участвовал в соревнованиях по картингу, которые проходили в Хесус Энрике Лосада. В какой-то момент юноша потерял управление картом и врезался в фонарный столб, стоявший на разделительной полосе.

Как сообщается, организаторы не уделили достаточно внимания безопасности и столбы не были укрыты защитными отбойниками.

Гонщика немедленно госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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