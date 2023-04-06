Жуткие соревнования. 14-летний картингист врезался в столб и погиб

Трагедия произошла в минувшее воскресенье во время гонки по улицам города. Джерри Альберто Моралес Фернандес участвовал в соревнованиях по картингу, которые проходили в Хесус Энрике Лосада. В какой-то момент юноша потерял управление картом и врезался в фонарный столб, стоявший на разделительной полосе.