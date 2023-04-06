Только взгляните! ⟩ В Пирита выставлен на продажу шедевр работы известного архитектора

Дизайн интерьера основан на нестареющей классике – гармоничное сочетание мрамора, окрашенных поверхностей и натурального дерева создают уют и роскошь.

Стоит обратить внимание на многие детали – полы покрыты дубовым паркетом и мраморной плиткой. Все межкомнатные и раздвижные двери из дуба нестандартных размеров гармонируют с интерьером и делают помещения еще более просторными. Элементы внутренней отделки дома и встроенная мебель изготовлены на заказ.

Помимо просторных жилых помещений на двух этажах, на цокольном этаже дома расположился стильный и достойный высокой оценки спа-комплекс с бассейном диаметром пять метров, сауной с электрокаменкой, джакузи, душевой зоной, туалетом и расслабляющей зоной отдыха.