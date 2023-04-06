Газ из мусора: его производство может начать уникальный завод в Маарду

Маардуская городская управа выдала разрешение на эксплуатацию нового биогазового завода в Маарду, который будет производить газ для таллиннских городских автобусов.
«Мы подали заявку на получение разрешения на эксплуатацию прошлой осенью. Это, наверное, рекорд по продолжительности выдачи разрешения на эксплуатацию, процедура которого длилась три времени года. Поскольку завод был построен в соответствии с проектом, то эта основательная процедура должна была закончиться выдачей разрешения, и мы рады, что Маардуская городская управа тоже пришла к такому выводу», - сказал председатель правления EKT Ecobio Арго Лууде.
По словам Лууде, компания по утилизации отходов теперь может заниматься полномасштабной реализацией первоначального плана, который заключается в производстве биометана из биоотходов, собранных в домашних хозяйствах и общественном питании, в общем объеме около 2 млн кубометров в год, на котором смогут ездить до 50 работающих на газе таллиннских городских автобусов в год.
Лууде подчеркнул: «Для жителей Маарду разумно отдавать свои биоотходы в рамках организованного сбора мусора, а не ходатайствовать о компостировании. Таким образом, не придется беспокоиться о том, будет ли компостирование работать на холоде и не будет ли мой компостер переполнен до весны. Из этих биоотходов профессионалы производят биометан качества автомобильного топлива, а из остатков ферментации получается удобрение. При таком поведении доход народного хозяйства получается наибольшим. Большинство из нас ведь не выращивает ячмень».
Завод в Маарду является крупнейшей и самой современной биогазовой станцией в странах Балтии, работающей на таком виде сырья. «Предприятие Eesti Keskkonnateenused занимается в том числе вывозом отходов, организованным городом Маарду, и, таким образом, большая часть биоотходов превращается в зеленую энергию, не покидая территории города. Немногие места имеют такие отличные возможности», - сказал Арго Лууде.
EKT Ecobio OÜ - местное предприятие экономики замкнутого цикла, основанное Eesti Keskonnateenused AS весной 2020 года, целью которого является преобразование биоразлагаемых отходов в ценный отечественный биометан. Центр экологических инвестиций KIK поддержал создание Маардуского биогазового завода EKT Ecobio в размере 3,9 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.