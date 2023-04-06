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Дилеммы Центристской партии при недееспособном правлении: Кылварт допустил фальстарт?

Мейнхард Пулк
, журналист
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Ни сторонники Михаила Кылварта, ни Юри Ратаса больше не отрицают необходимости проведения внеочередного съезда. Однако дьявол кроется в деталях.
Ни сторонники Михаила Кылварта, ни Юри Ратаса больше не отрицают необходимости проведения внеочередного съезда. Однако дьявол кроется в деталях. Фото: Kollaaž: Mihkel Maripuu

Необходимость внеочередного съезда уже никто в Центристской партии не оспаривает. Споры ведутся только о месте и о времени проведения съезда.

В то время как мэр Таллинна Михаил Кылварт давно выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии, действующий лидер Юри Ратас объявит о своем решении своим однопартийцам на заседании совета партии 15 апреля. Это – как бы затягивание с решением – породило различные спекуляции: может быть, Ратас и его сторонники все еще надеются, что совет не поддержит проведение съезда и что Ратас сможет еще год оставаться лидером партии, избежав внутренней борьбы? Или, если совет все же поддержит съезд, неужели Ратас, понимая, что у него больше нет шансов оставаться лидером партии, откажется от выдвижения своей кандидатуры?

Однако сомнения в необходимости съезда остались исключительно внутри региональных ячеек. Верхушка партии – и лагерь Кылварта, и лагерь Ратаса – в один голос утверждают, что от созыва съезда уже никак не избежать.

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