Дилеммы Центристской партии при недееспособном правлении: Кылварт допустил фальстарт?

В то время как мэр Таллинна Михаил Кылварт давно выдвинул свою кандидатуру на пост председателя партии, действующий лидер Юри Ратас объявит о своем решении своим однопартийцам на заседании совета партии 15 апреля. Это – как бы затягивание с решением – породило различные спекуляции: может быть, Ратас и его сторонники все еще надеются, что совет не поддержит проведение съезда и что Ратас сможет еще год оставаться лидером партии, избежав внутренней борьбы? Или, если совет все же поддержит съезд, неужели Ратас, понимая, что у него больше нет шансов оставаться лидером партии, откажется от выдвижения своей кандидатуры?