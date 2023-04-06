Бывший исполнительный директор Дома престарелых в Коэру 60-летний Раули Тальвисте, обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении престарелых подопечных мужского пола, предстал перед судом, заседания начались в здании суда Пайде Пярнуского уездного суда.
Бывший директор дома призрения, обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении престарелых мужчин, предстал перед судом
Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Тальвисте, работавшего в доме престарелых в Ярвамаа, в неоднократном неподобающем и сексуальном поведении с пятью мужчинами, находившимися под его опекой в службе особого ухода.
Прокуратура обвиняет его в неоднократном совершении действий сексуального характера против воли потерпевших, пользуясь состоянием, при котором его жертвы не смогли сопротивляться и понимать, что происходит.
Известно, что Талвисте совершал преступления сексуального характера в отношении пожилых подопечных в прачечной, а также в других помещениях. Известно об этом стало, когда жительница дома престарелых рассказала об этом своей сестре, и было начато расследование. Талвисте был уволен в прошлом году 9 мая.
Суд рассматривает уголовное дело Тальвисте в упрощенном порядке.
Политически активный Раули Тальвисте в 2019-2020 годах был членом Центристской партии, а с 5 августа 2021 года является членом EKRE.