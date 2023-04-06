Чт, 6.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Обвиняемый в сексуальных преступлениях против престарелых мужчин предстал перед судом

BNS
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Бывший исполнительный директор дома престарелых в Коэру 60-летний Раули Тальвисте, обвиняемый в сексуальных преступлениях в отношении престарелых подопечных мужского пола, предстал перед судом. Заседания начались в судебном доме Пайде Пярнуского уездного суда.

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Тальвисте, работавшего в доме престарелых в Ярвамаа, в сексуальных преступлениях против пяти мужчин, которые находились под его опекой в ​​службе особого ухода.

Прокуратура обвиняет его в неоднократном совершении действий сексуального характера против воли потерпевших, пользуясь состоянием, при котором его жертвы не смогли сопротивляться и понимать, что происходит.

По данным обвинения, Тальвисте совершал преступления сексуального характера в отношении пожилых подопечных в прачечной, а также в других помещениях. Известно об этом стало, когда жительница дома престарелых рассказала об этом своей сестре, и было начато расследование. Тальвисте был уволен в прошлом году 9 мая.

Суд рассматривает уголовное дело Тальвисте в упрощенном порядке.

Политически активный Раули Тальвисте в 2019-2020 годах был членом Центристской партии, а с 5 августа 2021 года является членом EKRE.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх