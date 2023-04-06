Возобновляется превращение лесной зоны Ласнамяэ в семейный парк

«В зимний период мы вынуждены приостанавливать строительство ряда многих новых объектов, так как многие работы можно выполнять исключительно в теплое время года. Теперь мы можем возобновить строительство в лесу Сели семейного парка, который станет местным центром притяжения с широким выбором возможностей проведения досуга для всей семьи. При этом мы постараемся сохранить большую часть озеленения», – сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

В октябре в лесу Сели начались строительные работы, в ходе которых, в том числе, было начато создание детской площадки. В декабре ввиду погодных условия строительство было приостановлено.

«Жители давно ждали строительства парка Сели. Лесопарк предоставит новые возможности для отдыха как малышам и взрослым жителям района, так и их четвероногим друзьям. Важно отметить, что бывший когда-то излюбленным местом сомнительных компаний парк будет преобразован в современное и более безопасное городское пространство», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. В связи с возобновлением строительных работ открытый на время технологической паузы проход посреди леса вновь закроют.

В лесу Сели будут построены две игровые площадки, одна – для детей в возрасте до 3 лет, другая – для детей постарше. В южной стороне леса появится тренажерная площадка, а в центре будет создана зона отдыха. Кроме того, в парке построят две площадки для собак, одну для крупных пород, а вторую – для мелких.