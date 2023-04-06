Министерство социальных дел проявило изрядную неделикатность, пригласив на благодарственный ужин в ресторан проживавших в домах в Копли и Мустамяэ украинских беженцев, а также помогающих им волонтеров. Ужин оказался приурочен к выселению этих беженцев из их жилищ. Позднее министерство отказалось от этой идеи, но достойно сожаления, что оно так и не извинилось за допущенную - и сильно отдающую цинизмом - бестактность, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Вечеринка по случаю выселения украинцев как плохое изобретение эстонского госаппарата
В шоу-бизнесе является совершенно допустимой нормой отменить какой-то концерт или другое мероприятие в том случае, если на него крайне плохо продаются билеты. Причем инициатива может исходить не только от организаторов, понимающих, что им не «отбить» со скудной выручки положенный исполнителям гонорар, но и от самих артистов, которые никак не хотят попадания в публичное пространство фото- и видеоматериалов, запечатлевших их выступление в полупустом зале.
Со зваными ужинами и банкетами таких внезапных отмен обычно не происходит, потому что даже если форма приглашения содержала RSVP-опцию, то есть предусматривала заблаговременное подтверждение, низкий интерес к мероприятию никак не должен ущемить интересы и обмануть ожидания тех пусть даже очень немногих гостей, которые эти приглашения все-таки приняли.
На этой неделе в Эстонии, однако, довольно заметный общественный резонанс вызвала ситуация, в которой запланированный торжественный ужин был отменен, причем это был ужин, запланированный госучреждением. По всей вероятности, до его устроителей дошли слухи, что посетить это мероприятие по этическим соображениям не сочтет возможным ни один из приглашенных на него.
Ну а если же информация о вероятном тотальном бойкоте этого мероприятия позванными на него людьми у организаторов отсутствовала, возможно, они сами почувствовали, что упорствуя в своем намерении провести ужин, они только лишь усилят создавшееся напряжение.
Принято праздновать новоселье, но никак не выселение
В среду днем стало известно, что министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало отменила благодарственный ужин, который должен был быть приурочен к окончанию размещения украинских военных беженцев в домах в Мустамяэ и в Копли. Пожалуй, поминки являются единственной общепринятой ситуацией приглашения людей собраться за щедрым столом по печальному поводу, однако Министерство социальных дел словно решило изобрести еще один формат застолья такого рода, пригласив людей отметить, по сути, что-то вроде «антиновоселья».
При этом, судя по всему, мероприятию, по замыслу министерства, предполагалось сообщить вовсе не грустный, а если уж не совсем радостный, то жизнеутверждающий колорит. На него позвали выселяемых из домов в Мустамяэ и Пыхья-Таллинне беженцев (по официальной формулировке, людей, чей срок размещения завершился), а также волонтеров, оказывавших на протяжении нескольких месяцев этим беженцам всестороннюю поддержку.
Представитель Министерства социальных дел Таави Ауд признал, что поскольку не все стороны были заинтересованы в участии, министерство решило отменить ужин. Сигне Рийсало пыталась упирать на то, что ужин был задуман не как праздничный, а именно как благодарственный, чтобы на нем можно было бы сказать «спасибо» всем, кто бескорыстно помогал беженцам, и говорила, что ей жаль, что кто-то стал смотреть на эту ситуацию по-другому. Между тем волонтеры, получившие эти приглашения, не скрывали, что сочли эту сиутацию оскорбительной.
Как можно понять из комментариев возмущенных волонтеров, их очень разозлило намерение Министерства социальных дел преподнести происходящее просто как смену одного этапа в жизни беженцев на другой. Они подчеркивали, что этот новый этап будет гораздо тяжелее, потому что у каждой семьи, которой по решению Департмента социального страхования придется выехать из домов на улицах Мяэпеалзе или Копли, жилищные условия существенно ухудшатся, а уровень стресса возрастет.
Если называть вещи своими именами, Министерство социальных дел словно решило «на дорожку» хорошо покормить этих людей.
Волонтеры не только удивились, но и разгневались
Волонтеры обвинили министра, министерство и Департамент соцстрахования в цинизме и лицемерии, и природу их возмущения оказывается совсем не трудно понять. Большинство из них уже с момента самого прибытия украинских беженцев в Эстонию по собственной инициативе оказывали попавшим в беду людям поддержку, находились очень часто рядом с вынужденными переселенцами и постоянно видели тяготы этих людей, - по крайней мере, тех, кому по разным причинам - в том числе и по не слишком от них зависящим, если мы говорим о матерях с несколькими детьми - пока не удалось как следует наладить свою жизнь в новой для себя стране.
Именно волонтерам прекрасно известно, насколько тяжелы материальные обстоятельства этих людей, тяжелы настолько, что в вопросе их поддержки без преувеличения важен каждый евро. Действительно, ни у кого из этих людей за время пребывания в Эстонии, наверное, не было возможности поужинать в хорошем ресторане, но с очень высокой долей вероятности можно предположить, что это и не является сейчас их первоочередным желанием, - особенно с учетом очередного заступания на «порог неизвестности».
Нетрудно себе вообразить, что из бюджета Министерства социальных дел была выделена на этот ужин внушительная сумма, на которую эти беженцы пусть не в ресторане и не самыми вкусными блюдами, но могли бы позволить себе завтракать, обедать и ужинать на протяжении нескольких дней. Это опять-таки очень хорошо понятно добровольным помощникам беженцев, так что совершенно не удивительно, что действия госучреждения их так сильно злят.
Не стоит, в конце концов, забывать и о том, что этот странный подарок предполагалось сделать на средства налогоплательщиков, к которым относятся и те же самые волонтеры. То есть получается, что отчасти государство залезло в карманы и этих самых волонтеров, чтобы с помощью и их денег «фрагментарно откупиться» от беженцев за несделанную государством работу.
Извиниться до сих пор не поздно
Поэтому государство - в лице Сигне Рийсало или кого-то еще - будет продолжать выглядеть, мягко говоря, довольно скверно, если не откажется от гримасы легкого неудовольствия тем, что беженцы и их местные благородные помощники, мол, отвернулись от протянутого им «вкусного куска». Хочется все-таки верить, что государство посмотрит на этих беженцев куда человечнее, причем не только в смысле того, что станет избегать крайне неделикатных жестов в их отношении, но и примется активнее искать возможности помочь им.
Главные надежды подобного рода возлагаются, конечно, на новое правительство, но Сигне Рийсало принадлежит к партии, которая и в уходящем, и в «приходящем» правительстве играет лидерскую роль. Однако, вполне вероятно, что пикантные ситуации такого рода возникают не по причине какой-то человеческой черствости «политических» руководителей министерств, то есть самих министров, а ввиду излишнего формализма в подходе к работе сотрудников коммуникационных отделов таких ведомств.
Можно практически не сомневаться, что не министру Рийсало принадлежит идея проведения такого ужина; выглядит куда более правдоподобным, что она лишь механически одобрила пункты предложенной PR-специалистами программы мероприятий. Однако если уж такой казус произошел, именно министру стоило бы взять инициативу в свои руки и не говорить о разных взглядах сторон на одну и ту же ситуацию, а просто извиниться - желательно, искренне и с чувством - за допущенную ее ведомством вопиющую бестактность.