КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Вечеринка по случаю выселения украинцев как плохое изобретение эстонского госаппарата

Если называть вещи своими именами, Министерство социальных дел словно решило «на дорожку» хорошо покормить этих людей.

Волонтеры не только удивились, но и разгневались

Волонтеры обвинили министра, министерство и Департамент соцстрахования в цинизме и лицемерии, и природу их возмущения оказывается совсем не трудно понять. Большинство из них уже с момента самого прибытия украинских беженцев в Эстонию по собственной инициативе оказывали попавшим в беду людям поддержку, находились очень часто рядом с вынужденными переселенцами и постоянно видели тяготы этих людей, - по крайней мере, тех, кому по разным причинам - в том числе и по не слишком от них зависящим, если мы говорим о матерях с несколькими детьми - пока не удалось как следует наладить свою жизнь в новой для себя стране.

Военные беженцы из Украины на погранпереходе Лухамаа. Фото: Margus Ansu

Именно волонтерам прекрасно известно, насколько тяжелы материальные обстоятельства этих людей, тяжелы настолько, что в вопросе их поддержки без преувеличения важен каждый евро. Действительно, ни у кого из этих людей за время пребывания в Эстонии, наверное, не было возможности поужинать в хорошем ресторане, но с очень высокой долей вероятности можно предположить, что это и не является сейчас их первоочередным желанием, - особенно с учетом очередного заступания на «порог неизвестности».