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ИМБИ ПАЮ ⟩ Эстонский дирижер в России, наши конформисты и психологическая война

, писатель
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Фото: Viljandi Vanamuusika Festival
  • В случае творческого человека легкомыслие и безответственность недопустимы.
  • Психологическая война использует человеческие слабости.
  • Нам нужно выяснить, каково наше конформистское бремя.

В преддверии праздников, во время духовного поста, мы можем спросить себя, кто мы такие и какова наша реакция на тот или иной факт просьбы о прощении, пишет писатель Имби Паю.

Андрес Мустонен, любимый и уважаемый эстонским народом музыкант, выступил 19 марта в Новосибирске, Россия, на концерте с пианисткой Екатериной Мечетиной, членом Совета по культуре и искусству при президенте России Владимире Путине, и российским джазовым трубачом Вадимом Эйленкригом, в то время, когда в обществе существует согласие, что Эстония и другие западные страны не будут сотрудничать со страной, развязавшей разрушительную войну в Украине и действующей преступно против мира и человечества в целом.

Я хотела бы рассмотреть этот вопрос в более широком контексте психологической войны, которая должна быть приоритетом эстонского государства в плане обороны, ее обсуждения, просвещения и информирования людей, чтобы каждый мог отличить добро от зла и каждый понимал, что значит хранить свой дом. Давайте на мгновение вернемся в прошлое. Будучи молодым студентом-скрипачом в условиях советской изоляции и углубляющегося застоя, Андрес Мустонен основал Hortus Musicus в 1972 году. Непримиримость Мустонена и ансамбля к оккупационному режиму подтолкнула их к путешествию в мир добаховской музыки. Их выступления были живыми, производили свежий эффект, вытягивали эстонцев из трясины советизации и соединяли с Европой, хотя бы на мгновение.

В случае творческого человека легкомыслие и безответственность уже недопустимы, это принижает самого творца и творчество.

Точно неизвестно, но можно предположить, что КГБ также бросал в них камни, но при этом у советской власти была возможность показать миру, что Советский Союз несет западные ценности. Тунне Келам рассказывал о том, как в те трудные времена Мустонен, рискуя карьерой и жизнью, ездил за границу с материалами об оккупации, нарушениях прав человека и русификации и привозил обратно материалы, которые проливали свет на закрытую систему и способствовали пассивному сопротивлению. Так что же случилось с любимым музыкантом, который извинился, но это извинение было скорее самооправданием. В случае творческого человека легкомыслие и безответственность уже недопустимы, это принижает самого творца и творчество. Творческого человека нельзя низводить до уровня ребенка, у Андреса Мустонена достойный опыт сохранения свободы, поэтому ожидания от него выше.

Теперь о психологической войне, в которую мы втянулись из-за этого поступка Мустонена.

Мы должны смотреть не только на исполнителя, но и на самих себя. На то, как мы начинаем огонь по своим и не можем остановиться, пока все не будут разбиты вдребезги, чтобы удовлетворить свою зависть, мелочность и жажду разрушения. Мнемоистория - это тип истории, показывающий, как формируется и трансформируется история и менталитет нации, формируемые пиарщиками, поэтами, политиками, священниками и публицистами. Мы все несем ответственность и обязаны изучить наше конформистское прошлое. Идентичностью эстонцев может быть только свобода, а не адаптация к тому, кто, так сказать, платит больше.

Концерт Hortus Musicus, на переднем плане Андрес Мустонен.
Концерт Hortus Musicus, на переднем плане Андрес Мустонен. Фото: Gunnar Laak/Eesti Kontsert

К сожалению, Мустонен дал понять, что путинисты могут убивать, грабить и насиловать, но культура стоит особняком. Чтобы музыканта простили, он должен пожертвовать свои гонорары на помощь детям, страдающим от войны в Украине. Так же, как когда-то гитлеровский архитектор Альберт Шпеер жертвовал гонорары за свои книги еврейским организациям. Ярмо Мякеля, финский эксперт по внешней политике и информационной войне, однажды сказал мне золотые слова о том, что информационная и психологическая война, созданная Кремлем, использует эгоизм, жадность, потребность во внимании, нарциссизм и зависть людей. В Эстонии что-то явно идет не так, когда в последнее время наши первые лица в КаПо, полиции, пограничной службе, в спорте ломаются как макароны. Все эти ситуации сопровождаются рассказом о том, как где-то внутри учреждений идет борьба за власть и раскол, и препирательствах внутри учреждений, что также является полем битвы для психологической войны и усиливает цинизм, недоверие и страх среди эстонского народа. Почему-то мы не говорим о сохранении отечества, что является важным аргументом в любом вопросе, например, в Финляндии, которую называют одной из самых счастливых стран - мы говорим о деньгах и власти.

Кремлевская промывка мозгов использует убеждения людей, индивидуальные черты характера, слабости и коллективные реакции.

Наша страна, как носитель памяти и культуры, подверглась испытанию, когда в 1998 году была начата информационная война «Пятс продал Эстонию», и с тех пор мы не обсуждаем, как это было возможно, что перед Второй мировой войной Эстония привела свою экономику в порядок, права меньшинств были защищены, гражданское общество было активным и даже гомосексуальные отношения по обоюдному согласию больше не были уголовным преступлением… Теперь мы приравняли 1930-е годы к диктатуре Сталина, что одновременно оправдывает пособничество некоторых представителей эстонской интеллигенции и некоторых писателей советским властям и их добровольное вступление в истребительный батальон. Мемориальная доска президенту Пятсу, торжественно открытая в 1998 году на хуторе Мякеля в Вантаа, так и осталась забытой.

Поэтому сейчас, в преддверии праздников, во время духовного поста, мы можем спросить себя, кто мы такие и какова наша реакция на то или иное факт просьбы о прощении. До недавнего времени Таллиннский университет сотрудничал с путинскими историками, но выраженная в ежегоднике КаПо озабоченность этим сотрудничеством была поднята на смех.

Психологическая война основана на военных функциях. Это вид промывания мозгов, призванный использовать мысли и чувства людей и влиять на их действия. Кремлевская промывка мозгов использует убеждения людей, индивидуальные черты характера, слабости и коллективные реакции. Ее цель - воздействовать на мышление людей и целевых групп и заставить население действовать в соответствии с посылом. Это те темы, о которых нужно говорить, и государство обязано показать, кто, если таковые имеются, является лучшими экспертами в психологической войне.

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