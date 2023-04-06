Так много не летали никогда: Таллиннский аэропорт побил свой рекорд по количеству пассажиров

Численность пассажиров в марте впервые превысила показатель 2019 года, что является важным признаком восстановления спроса, сообщил в четверг Таллиннский аэропорт. Согласно последнему прогнозу ACI Europe (Международный совет аэропортов), количество пассажиров в Европе в целом вернется к допандемическому уровню только в 2025 году.

В марте из Таллинна выполнялись регулярные рейсы по 33 направлениям, а средняя заполняемость рейсов составила 72 процента. В конце марта возобновились регулярные рейсы по нескольким летним направлениям: AirBaltic начала полеты в Ниццу на Французской Ривьере, а турецкая авиакомпания Sunexpress начала сезонные рейсы в Анталию на Средиземном море. У Air Baltic и Ryanair было больше всего пассажиров, обе авиакомпании имели равные доли рынка в 21 процент. Из направлений чартеров рейсы продолжились в Египет, на Канарские острова и в Милан.

«Восстановление количества пассажиров в Таллиннском аэропорту является для нас особенно важным достижением, поскольку согласно отчету ACI «Сравнение воздушное сообщение в странах с 2019 года» в других аэропортах региона в феврале количество пассажиров на 10–28 процентов было ниже, чем до пандемии», - сказал член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэe.

Количество пассажиров в региональных аэропортах в марте составило 4 991. Больше всего пассажиров было обслужено в Курессааре, где за год количество пассажиров увеличилось на 27 процентов, и в общей сложности было обслужено 3 460 пассажиров, большинство которых воспользовались регулярными рейсами между Таллинном и Курессааре.