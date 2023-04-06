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Решение по допуску российских фигуристов будет приниматься летом или осенью

rus.postimees.ee
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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Kirill Kudryavtsev

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов на соревнования в июне или октябре, сообщает RBC

«В ISU приняли к сведению заявление МОК с его рекомендациями для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», — сообщили в ISU.

МОК 28 марта рекомендовал допустить спортсменов двух стран в нейтральном статусе на индивидуальные соревнования.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российские фигуристы пропустили уже два чемпионата мира.

При этом ряд международных федераций, в частности фехтования, тхэквондо, настольного тенниса и борьбы, уже допустили российских спортсменов. В теннисе россияне могли выступать в нейтральном статусе и в прошлом сезоне, в боксе — под своим флагом с октября.

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