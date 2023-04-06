Решение по допуску российских фигуристов будет приниматься летом или осенью

«В ISU приняли к сведению заявление МОК с его рекомендациями для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку сезон уже подходит к концу, совет ISU обсудит этот вопрос на своем следующем заседании либо в июне, либо в октябре», — сообщили в ISU.

МОК 28 марта рекомендовал допустить спортсменов двух стран в нейтральном статусе на индивидуальные соревнования.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российские фигуристы пропустили уже два чемпионата мира.