Минфин: структурный дефицит бюджета в этом году улучшится, но затем возможен спад

Подготовленный Министерством финансов весенний экономико-финансовый прогноз показывает охлаждение экономики – бюджетная политика кризисных лет хотя и оказала на экономику стимулирующее воздействие, но принесла постоянный разрыв между доходами и расходами, а покупательная способность снизилась. Последнее произошло как из-за факторов, вызванных санкциями, так и из-за стремительного роста цен.
По прогнозу, сохраняющийся большой дефицит в этом году увеличит долговое бремя до 20 процентов ВВП, а к 2027 году бремя уже может достичь 33 процентов ВВП. Под влиянием этого интрессы также могут резко возрасти - до 1 процента ВВП. Выведение государственных финансов на устойчивый путь станет серьезной задачей. Дефицит номинального бюджета увеличится до 4,3 процента в этом году и сохранится на таком же уровне в ближайшие годы. Структурный дефицит бюджета улучшится в этом году, но в последующие годы тенденция ухудшится, заявило министерство.
Экономические условия изменились к худшему во всем Европейском союзе в 2022 году. Рост цен начал ускоряться еще накануне войны, а в прошлом году усугублялся энергетическим кризисом и торговыми ограничениями. Тем не менее, экономика Эстонии относительно хорошо выдержала сложные обстоятельства - занятость оставалась стабильной, рост заработной платы ускорился, и хотя конкурентоспособность экспортирующих компаний пострадала, много предприятий все же смогли перевести рост цен на ресурсы в свои продажные цены. и поддерживать рентабельность.
«Во второй половине этого года внешний спрос начнет восстанавливаться, цены на энергоносители снизятся, а экономика адаптируется к изменившимся обстоятельствам», - пояснил руководитель отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ. последний прогноз, добавив, что, с точки зрения государства, наиболее важным посылом весеннего прогноза является то, что умеренное дальнейшее восстановление экономики не принесет в ожидании значительного облегчения государственным финансам.
Прогноз указывает на то, что дефицит государственного сектора останется глубоким из-за принятых в кризисные годы бюджетных решений и снижения налоговой нагрузки. «Бюджетная дисциплина сама по себе не приведет к балансу, для этого необходимо принимать сложные политические решения», - заявила министр финансов Аннели Аккерманн. По мнению министра, необходима постепенная тенденция к сбалансированности бюджета. Постоянный бюджетный дефицит приводит к увеличению долга и процентных ставок, и они препятствуют способности страны справляться с будущими кризисами.
По словам Аккерманн, экономическая среда не требует масштабного стимулирования. «В настоящее время состояние рынка труда хорошее, и цена на энергоносители остается на прежнем уровне. Пришло время работать над организацией государственных финансов», -подчеркнула она, отметив, что цепочки поставок, экспортные рынки, конкурентная ситуация и уровень цен изменился, и при выборе темпа движения к сбалансированности бюджета необходимо также учитывать, что экономическое и политическое сужение позиции страны не будет чрезмерно противодействовать корректировке экономики.