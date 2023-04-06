Минфин: структурный дефицит бюджета в этом году улучшится, но затем возможен спад

По прогнозу, сохраняющийся большой дефицит в этом году увеличит долговое бремя до 20 процентов ВВП, а к 2027 году бремя уже может достичь 33 процентов ВВП. Под влиянием этого интрессы также могут резко возрасти - до 1 процента ВВП. Выведение государственных финансов на устойчивый путь станет серьезной задачей. Дефицит номинального бюджета увеличится до 4,3 процента в этом году и сохранится на таком же уровне в ближайшие годы. Структурный дефицит бюджета улучшится в этом году, но в последующие годы тенденция ухудшится, заявило министерство.

Экономические условия изменились к худшему во всем Европейском союзе в 2022 году. Рост цен начал ускоряться еще накануне войны, а в прошлом году усугублялся энергетическим кризисом и торговыми ограничениями. Тем не менее, экономика Эстонии относительно хорошо выдержала сложные обстоятельства - занятость оставалась стабильной, рост заработной платы ускорился, и хотя конкурентоспособность экспортирующих компаний пострадала, много предприятий все же смогли перевести рост цен на ресурсы в свои продажные цены. и поддерживать рентабельность.