Есть определенная категория людей, которым мало. Мало адреналина, мало вызовов, хочется больше и больше. И в какой-то момент они с удивлением обнаруживают, что занялись одним из самых экстремальных видов спорта – триатлоном. Кстати, в Эстонии он с каждым годом становится все популярнее. Почему спорт, предназначенный для самых отчаянных, так интересует людей, с чего начать и все ли сумеют превратиться в «железных людей» мы беседуем с чемпионом Эстонии, многократным призером соревнований по триатлону Владимиром Галкиным.
Владимир Галкин: триатлон - это спорт для маньяков
- Никто не скрывает, что триатлон – это спорт для маньяков. Зачем это все взрослому состоявшемуся человеку?
- Я с детства в спорте, поэтому в этом отношении я фанатик. Про триатлон знал давно, он появился у нас в конце 80-х годов, а я тогда занимался современным пятиборьем. Наши ребята потихоньку начали заниматься циклическим видом спорта и как раз параллельно началось развитие триатлона. Я тогда подумал, что эти люди психи и я никогда этим заниматься не буду. Но в 45 лет меня переклинило и я потихоньку вернулся в спорт. Сейчас мне 55 лет и я уже десять лет занимаюсь триатлоном.
- С чем связано такое возвращение?
- Думаю, просто кризис среднего возраста наступил (смеется – ред.).
- То есть вы утром проснулись и решили, что срочно необходимо плыть, крутить педали и бежать?