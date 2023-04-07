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Владимир Галкин: триатлон - это спорт для маньяков

Что нужно для того, чтобы стать "железным человеком"
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Соревнования Ironman в Таллинне, 2022. Заплыв в озере Харку.
Соревнования Ironman в Таллинне, 2022. Заплыв в озере Харку. Фото: Sander Ilvest

Есть определенная категория людей, которым мало. Мало адреналина, мало вызовов, хочется больше и больше. И в какой-то момент они с удивлением обнаруживают, что занялись одним из самых экстремальных видов спорта – триатлоном. Кстати, в Эстонии он с каждым годом становится все популярнее. Почему спорт, предназначенный для самых отчаянных, так интересует людей, с чего начать и все ли сумеют превратиться в «железных людей» мы беседуем с чемпионом Эстонии, многократным призером соревнований по триатлону Владимиром Галкиным.

- Никто не скрывает, что триатлон – это спорт для маньяков. Зачем это все взрослому состоявшемуся человеку?

- Я с детства в спорте, поэтому в этом отношении я фанатик. Про триатлон знал давно, он появился у нас в конце 80-х годов, а я тогда занимался современным пятиборьем. Наши ребята потихоньку начали заниматься циклическим видом спорта и как раз параллельно началось развитие триатлона. Я тогда подумал, что эти люди психи и я никогда этим заниматься не буду. Но в 45 лет меня переклинило и я потихоньку вернулся в спорт. Сейчас мне 55 лет и я уже десять лет занимаюсь триатлоном.

- С чем связано такое возвращение?

- Думаю, просто кризис среднего возраста наступил (смеется – ред.).

- То есть вы утром проснулись и решили, что срочно необходимо плыть, крутить педали и бежать?

- Нет. Хоть я в 1993 году и завершил пргофессиональную спортивную карьеру, так или иначе все равно занимался спортом, поддерживал форму. Без фанатизма, конечно. А в роковые 45 даже не помню – встретился с кем-то, поговорили, заинтересовался... Потихоньку начал плавать, иногда бегать – бегать я, кстати, никогда не любил. Потом купил первый велосипед, через некоторое время второй и понеслось. Так и втянулся.

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