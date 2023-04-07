Владимир Галкин: триатлон - это спорт для маньяков

- Я с детства в спорте, поэтому в этом отношении я фанатик. Про триатлон знал давно, он появился у нас в конце 80-х годов, а я тогда занимался современным пятиборьем. Наши ребята потихоньку начали заниматься циклическим видом спорта и как раз параллельно началось развитие триатлона. Я тогда подумал, что эти люди психи и я никогда этим заниматься не буду. Но в 45 лет меня переклинило и я потихоньку вернулся в спорт. Сейчас мне 55 лет и я уже десять лет занимаюсь триатлоном.