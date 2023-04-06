Разогнавшегося до 203 км/ч и убившего ребенка футболиста приговорили к заключению

ДТП произошло в ноябре 2021 года. Автомобиль под управлением Влута несся по трассе со скоростью 203 км/ч. Мужчина не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем, в котором находились отец и мать с двумя дети. Взрослые и один из детей остались в живых, но четырехлетний малыш погиб.

Позже полицейское расследование установило, что Влут на момент аварии находился в сильном алкогольном опьянении, из-за чего не смог нажать на тормоз перед столкновением. Эти детали и стали решающими в суде, когда обсуждался приговор мужчине.

Хотя прокурор потребовал для Влута тюремного заключения сроком на три с половиной года, глубоко раскаявшемуся голландцу в итоге назначили наказание на год меньше. Таким образом, футболисту предстоит провести за решеткой два с половиной года. Также мужчину лишили прав на управление автомобилем на четыре года.

В момент аварии Влут играл за голландскую команду Almelo Heracles, но с ним расторгли контракт со дня. К настоящему моменту голландец перебрался в Россию и играет за «Урал» в Екатеринбурге.