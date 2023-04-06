Цены на хлебобулочные изделия никогда не вернутся на прежний уровень

Статистика, опубликованная Эстонским институтом конъюнктуры, показывает, что если в марте прошлого года килограмм булки стоил 1,95 евро, то в этом году - уже 3,05 евро, что на 59% больше. Цена на хлеб за тот же период выросла на 37%. За последний месяц также выросли цены на оба продукта: в марте булка подорожала на 18 центов, а хлеб стал на 10 центов дороже, чем в феврале.

Пальмисте признает, что цена на энергоносители и война в Украине значительно повысили стоимость сырья, то есть зерна. «Зерно необходимо для производства муки, корма для животных и яиц, другими словами, оно влияет на все хлебопекарное производство. В хлебопекарном бизнесе также важны цены на молоко, сахар и на многие другие продукты», - отмечает Палмисте.

«Мы никогда не вернемся к тому уровню цен, который был, ни на сырье, ни на хлебобулочные изделия, потому что я не верю, что сырье вернется на прежний уровень. В целом, цены на сырье немного стабилизировались, некоторые снизились, а некоторые выросли. Сегодня, например, цена на молоко немного снизилась, но цена на сахар выросла вдвое. Ожидать падения цен на хлеб и кондитерские изделия или другие продукты питания нереально, но и резкого роста больше не должно быть», - говорит генеральный директор Mantinga Estonia.

Ассортимент продукции Mantinga насчитывает около 1000 наименований, которые компания поставляет в крупные магазины и на автозаправочные станции по всей Эстонии. «Мы очень хорошо видим, что потребитель реагирует на повышение цен. Доля акционных товаров значительно увеличилась, поэтому если раньше потребители покупали около трети товаров по акционным ценам, то теперь речь идет о половине товаров, продаваемых по скидкам», - говорит Пальмисте.