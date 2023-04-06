Несколько поколений под одной крышей: как обставить комнату пожилого члена семьи

Нередко несколько поколений живут вместе под одной крышей. Это может быть связано с неожиданными изменениями в повседневной жизни, необходимостью облегчить жизнь, а может быть, и естественным ходом вещей. Но как обставить комнату, предназначенную для пожилого человека, чтобы он чувствовал себя комфортно?

«При обустройстве комнаты для пожилого родственника важно выбрать подходящие решения, такие как мебель для хранения, освещение и отдельная зона для чтения или приема гостей», - говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

При выборе мебели учитывайте потребности жителя комнаты

В комнате пожилого человека должно быть достаточно места для хранения и места для личных вещей. «Самое главное – правильно подобрать мебель. Например, пожилые люди могут предпочесть мебель в более традиционном стиле. Она также должна быть удобной, легко передвигаться и соответствовать возрасту, то есть быть не слишком сложной, но при этом функциональной», - объясняет Кастро.

Фото: Ikea

Отдавайте предпочтение элементам, поддерживающим целостность помещения. Если в комнате деревянные двери и подоконники, стоит выбрать другие деревянные детали, которые сочетаются друг с другом и с новым дизайном комнаты. Деревянные стеллажи, прикрепленные к стене, создают визуальную разделительную линию над кроватью. Такой стеллаж является не только украшением, но и удобным местом для предметов, которые хочется держать рядом с кроватью.