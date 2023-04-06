Больше бронетехники и ни слова об F-16. Как прошел визит Зеленского в Польшу

И тут же добавил: «Я ответил тогда: Владимир, мы еще много раз увидимся. Вы всегда можете рассчитывать на Польшу. Оставайтесь с Богом».

Речь Дуды была настолько эмоциональной, что ее много раз прерывала аплодисментами и овациями толпа. Он цитировал слова Шевченко об общем будущем Польши и Украины, высеченные на памятнике в центре Варшавы, говорил об «открытых сердцах» поляков для украинцев и сложной истории, которая больше не должна ссорить два народа.

Исторические вопросы часто становились камнем преткновения в отношениях двух стран. Но с тех пор, как началось полномасштабное российское вторжение, эти темы отошли на второй план и уже не звучат из уст польских и украинских политиков. После многих лет дискуссий и споров обе страны говорят о примирении.

«Пришло время освободиться от этого мучительного прошлого, пусть прощение, дарованное и полученное, разольется целебным бальзамом в каждом сердце», - обратился Дуда к полякам и украинцам.

Перед толпой в Варшаве он не просто обещал дальнейшую поддержку Украине, но и полностью поддержал риторику украинского президента о том, что никаких переговоров с Россией быть не может.