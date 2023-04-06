Избирательная комиссия назначила еще двух замещающих депутатов Рийгикогу

Республиканская избирательная комиссия решила собраться и в четверг, чтобы рассмотреть поступившие после прошедшего в среду заседания заявления об отказе от мандата.
Опираясь на заявления депутатов XV созыва Рийгикогу, избирательная комиссия на прошедшем в четверг заседании назначила еще двоих замещающих депутатов, всего на данный момент от мандатов отказались восемь человек.
Урмаса Клааса в Рийгикогу заменит Маргит Сутроп, а Владимира Света Энн Ээсмаа.
Замены, подтвержденные Республиканской избирательной комиссией в среду:
Март Маастик вместо Рихо Терраса («Отечество»)
Ээро Мерилинд вместо Урмаса Паэта (Партия реформ)
Калле Грюнтал вместо Яака Мадисона (EKRE)
Алексей Евграфов вместо Яны Тоом (Центристская партия)
Тийт Маран вместо Марины Кальюранд (Социал-демократическая партия)
Керсти Сарапуу вместо Михаила Кылварта (Центристская партия)
При необходимости комиссия также проведет заседание в 10 часов в пятницу.
Президент Алар Карис созвал первое заседание нового созыва Рийгикогу на 14 часов 10 апреля.