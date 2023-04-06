Еще один российский топ-менеджер энергетической компании умер при загадочных обстоятельствах

Тело заместителя генерального директора российской энергетической компании «Якутскэнерго» Игоря Шкурко (49 лет) было обнаружено во вторник в камере следственного изолятора в Якутске. За день до смерти Шкурко подал апелляцию на обвинение во взяточничестве.

В сообщении Федеральной службы исполнения наказаний России сообщается, что 4 апреля обвиняемый был обнаружен в камере СИЗО без признаков жизни. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Высокооплачиваемого Шкурко обвинили в получении взятки в размере всего около 5000 евро. Он был членом пропутинской партии «Единая Россия», но его членство было приостановлено.

У него остались жена и двое сыновей.

Шкурко далеко не первый бизнесмен, погибший при запутанных обстоятельствах с начала войны в Украине.

25 февраля у себя дома был найден мертвым старший финансовый директор и сотрудник службы безопасности «Газпрома» Александр Тюлаков. Эту смерть расценили как самоубийство, но явные следы насилия на теле указывали на инсценировку.

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жену и несовершеннолетнюю дочь.

В конце апреля в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвыми бывшего замглавы российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосеню, а также его жену и дочь. По официальной версии, олигарх убил жену и дочь, а затем покончил жизнь самоубийством.

В июле Юрий Воронов, российский бизнесмен, связанный с российской нефтяной компанией «Газпром», был найден мертвым в бассейне. Сообщается, что Воронов выстрелил себе в голову.