Фото ⟩ Опасное место: на перекрестке с плохой видимостью произошло ДТП

«Я ехал по главной дороге. Внезапно выехал передо мной, сделать что-либо было невозможно, - сказал молодой человек, сидевший за рулем Mercedes. - Это перекресток с очень плохой видимостью. Движение также плотное».

Водитель Mercedes ехал из центра города по улице Лаада с односторонним движением. Белый Hyundai, за рулем которого была женщина, подъехал к перекрестку по улице Пости и двигался по направлению в сторону библиотеки. Обе машины были с отличительными знаками начинающих водителей — с кленовыми листами. В результате столкновения водительская дверь Hyundai была сильно помята, подителю потребовалась медицинская помощь.