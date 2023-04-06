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Фото ⟩ Опасное место: на перекрестке с плохой видимостью произошло ДТП

Айвар Ояперв Айн Лийва
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Сегодня, 6 апреля, около 12.30 на перекрестке улиц Лаада и Пости в Раквере произошло ДТП. Одному из водителей понадобилась медпомощь.

«Я ехал по главной дороге. Внезапно выехал передо мной, сделать что-либо было невозможно, - сказал молодой человек, сидевший за рулем Mercedes. - Это перекресток с очень плохой видимостью. Движение также плотное».

Водитель Mercedes ехал из центра города по улице Лаада с односторонним движением. Белый Hyundai, за рулем которого была женщина, подъехал к перекрестку по улице Пости и двигался по направлению в сторону библиотеки. Обе машины были с отличительными знаками начинающих водителей — с кленовыми листами. В результате столкновения водительская дверь Hyundai была сильно помята, подителю потребовалась медицинская помощь.

​Это узкий перекресток с плохой видимостью, где раньше уже случались опасные дорожные ситуации. Для облегчения выезда на главную дорогу там установлены зеркала, но, несмотря на них, водители часто неаккуратно выезжают с улицы Пости на главную дорогу.

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