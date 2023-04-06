Галерея ⟩ Члены Рийгикогу принесли должностную присягу

Первое заседание XV созыва Рийгикогу открыл президент Алар Карис. После его выступления депутаты принесли должностную присягу. Текст присяги зачитает старейший депутат Рийгикогу, вслед за ним текст подпишут все остальные депутаты. Смотрите галерею!

На первом заседании также изберут спикера и вице-спикеров Рийгикогу. Прежде всего в порядке тайного голосования изберут спикера, а затем одновременно двух вице-спикеров. После избрания руководства парламента премьер-министр Кая Каллас выступит с заявлением об отставке правительства.

Трансляция заседания будет вестись на сайте Рийгикогу и на канале в YouTube. Трансляцию также будет вести телеканал ETV2.

Через 15 минут после окончания заседания, ориентировочно около 17:15, спикер и вице-спикеры проведут пресс-конференцию. Она пройдет в зале совещаний Отто Страндмана рядом с Белым залом в замке Тоомпеа и также будет транслироваться.