На лето в деревню: спрос на дачи продолжает расти

Обзор рынка жилищного кредита LHV показывает, что во время пандемии спрос на дачи резко пошел вверх и остается повышенным до сих пор, а с приходом весны возрастает еще больше.
Во время пандемии коронавируса многие прочувствовали свободу и преимущества работы из дома. Сейчас ограничения уже давно сняты, но сотрудники не спешат возвращаться в офисы – все больше людей хотят работать, не обязательно посещая контору. Анализ жилищного кредитования LHV показывает, что хотя большая часть кредитов для покупки недвижимости выдается в пределах Харьюмаа и Тартумаа, однако медленно, но неуклонно растет и доля объектов, купленных в сельской местности и в других регионах Эстонии.
«Мы видим, что люди чаще стали приобретать второе жилье за городом. Из-за высокого уровня цен в Таллинне и Тарту они отдают предпочтение другим регионам Эстонии. Особенно это актуально для тех, кто может работать удаленно», - пояснила руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель, добавив, что приход весны заставляет людей чаще мечтать о собственном доме вдали от городской суеты.
«Небольшой дом в сельской местности не такая уж несбыточная мечта. В зависимости от местоположения средняя цена такого объекта составляет около 50 000–75 000 евро. В некоторых регионах Эстонии она может быть еще меньше. Поскольку срок кредита на недвижимость составляет до 30 лет, ежемесячный платеж по такому кредиту будет достаточно низким. Например, при первоначальном взносе в 30% сумма кредита составит 35 000–52 000 евро. Ежемесячный платеж будет находиться в размере 240–350 евро при сроке кредита в 30 лет», - пояснила Ватсель.
Дачные нюансы-1: модульные дома
Сегодня популярностью пользуются модульные дачные дома. Покупателей привлекает их относительно низкая стоимость и простота сборки. Некоторые модели можно установить на участке за один день. Такой дом не может являться залогом по кредиту, поскольку не является недвижимостью. Однако кредит на подобную дачу можно взять под залог вашей другой недвижимости, если значительная часть жилищного кредита уже погашена или со временем стоимость этой недвижимости значительно увеличилась.
Например, остаток жилищного кредита составляет 100 000 евро, а рыночная стоимость вашей квартиры – 180 000 евро. Приобретаемый модульный домик стоит 35 000 евро. Таким образом, для приобретения такого дома под залог недвижимости можно взять кредит в размере 35 000 евро. Конечно, этот вариант возможен в случае, если земля дачного участка находится в вашей собственности.
Дачные нюансы-2: требующий ремонта дом
При покупке дачи, которой требуется основательный ремонт, можно взять кредит под залог уже имеющейся квартиры. Например, стоимость дачи составляет 50 000 евро, а на ремонт потребуется 20 000 евро. Вы сможете взять кредит в банке на покупку дачи и ее ремонт, если в качестве дополнительного залога будет выступать другой объект недвижимости, например, квартира, пусть даже обремененная жилищным кредитом. Таким образом, после осуществления сделки у человека будет два кредита: существующий жилищный кредит в размере 100 000 евро и кредит на дачу в размере 70 000 евро. Залогом дачного кредита будут служить как сама дача, так и квартира.
Когда первые расчеты суммы кредита сделаны, стоит внимательно проанализировать свои ежемесячные выплаты и подумать, справитесь ли вы с ежемесячными платежами. Для этого можно воспользоваться калькулятором ежемесячных платежей, но следует учитывать, что Euribor может достигнуть и 4%, а общая процентная ставка - 7,5%.