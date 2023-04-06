На лето в деревню: спрос на дачи продолжает расти

Сегодня популярностью пользуются модульные дачные дома. Покупателей привлекает их относительно низкая стоимость и простота сборки. Некоторые модели можно установить на участке за один день. Такой дом не может являться залогом по кредиту, поскольку не является недвижимостью. Однако кредит на подобную дачу можно взять под залог вашей другой недвижимости, если значительная часть жилищного кредита уже погашена или со временем стоимость этой недвижимости значительно увеличилась.

Например, остаток жилищного кредита составляет 100 000 евро, а рыночная стоимость вашей квартиры – 180 000 евро. Приобретаемый модульный домик стоит 35 000 евро. Таким образом, для приобретения такого дома под залог недвижимости можно взять кредит в размере 35 000 евро. Конечно, этот вариант возможен в случае, если земля дачного участка находится в вашей собственности.

Дачные нюансы-2: требующий ремонта дом

При покупке дачи, которой требуется основательный ремонт, можно взять кредит под залог уже имеющейся квартиры. Например, стоимость дачи составляет 50 000 евро, а на ремонт потребуется 20 000 евро. Вы сможете взять кредит в банке на покупку дачи и ее ремонт, если в качестве дополнительного залога будет выступать другой объект недвижимости, например, квартира, пусть даже обремененная жилищным кредитом. Таким образом, после осуществления сделки у человека будет два кредита: существующий жилищный кредит в размере 100 000 евро и кредит на дачу в размере 70 000 евро. Залогом дачного кредита будут служить как сама дача, так и квартира.