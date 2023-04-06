Инцидент с украинским самолетом в Брянской области: что известно

В среду вечером погранслужба ФСБ сообщила, что в Брянской области неподалеку от границы с Украиной упал легкомоторный украинский самолет, его пилот был задержан. Что известно об этом происшествии?
Согласно сообщению ФСБ, инцидент произошел в Клинцовском районе Брянской области недалеко от населенного пункта Бутовск (примерно 50 км от границы с Украиной). По данным местных властей, в результате аварии никто не пострадал.
Самолет, как заявила спецслужба, потерпел крушение «по неустановленным причинам», а его пилот - гражданин Украины - якобы пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.
В ФСБ добавили, что в отношении задержанного проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
В Росгвардии вечером в среду заявили, что у пилота якобы было с собой оружие. «Он был вооружен. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», - сказал ТАСС представитель ведомства.
Телеграм-каналы Mash и Baza вскоре опубликовали видео допроса, на котором, как утверждается, запечатлен пилот упавшего самолета. Мужчина на видео говорит, что является частным пилотом и выполнял задание по контролю украинской ПВО за 50 тыс. гривен (109 тыс. рублей). Задание, по его словам, заключалось в том, чтобы на малой высоте (50 метров) лететь за другим легкомоторным самолетом и по его команде делать фотографии.
По утверждению мужчины, он не знал, что находится над территорией России, потому что после взлета у него отключился планшет. Он подтвердил, что у него действительно были автомат и бронежилет, которые ему выдали «для защиты», а после приземления он их спрятал - из опасений, что его могут застрелить бойцы украинской теробороны, если увидят с оружием.
На вопрос о причинах падения мужчина отвечает, что у самолета сломался винт. Предположения о том, что он мог за что-то зацепиться, он отрицает.
Также мужчина называет свое имя - Александр Морозов. О пилоте с таким именем в 2018 году рассказывал канал «Настоящее время» (объявлен в России «иноагентом»).
В его сюжете говорилось, что мужчина научился летать только в 50 лет, а после 2014 года основал в Харьковской области собственный аэродром малой авиации и «воздушную скорую помощь», которая доставляла врачей к больным в отдаленных деревнях.
Издание «Агентство», проанализировав видео, пришло к выводу, что мужчина на кадрах, опубликованных телеграм-каналами, и мужчина из сюжета «Настоящего времени» - один и тот же человек.
Утром в четверг в телеграм-каналах появилась информация о том, что два легкомоторных самолета, залетевших в Брянскую область, якобы сбросили две авиабомбы на территорию комбината «Слава» Росрезерва.
На земле остались две воронки и осколки, без ссылок на источники написали каналы Baza и Shot. Baza также утверждает, что самолет, который упал в Клинцовском районе, зацепил линии электропередач.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз днем в четверг объявил, что в регионе была пресечена попытка проникновения 20 «украинских диверсантов».
Связан ли этот инцидент с падением самолета - неизвестно. Власти Украины пока никак не комментировали ситуацию.