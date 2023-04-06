Инцидент с украинским самолетом в Брянской области: что известно

Согласно сообщению ФСБ, инцидент произошел в Клинцовском районе Брянской области недалеко от населенного пункта Бутовск (примерно 50 км от границы с Украиной). По данным местных властей, в результате аварии никто не пострадал.

Самолет, как заявила спецслужба, потерпел крушение «по неустановленным причинам», а его пилот - гражданин Украины - якобы пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

В ФСБ добавили, что в отношении задержанного проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

В Росгвардии вечером в среду заявили, что у пилота якобы было с собой оружие. «Он был вооружен. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», - сказал ТАСС представитель ведомства.

Телеграм-каналы Mash и Baza вскоре опубликовали видео допроса, на котором, как утверждается, запечатлен пилот упавшего самолета. Мужчина на видео говорит, что является частным пилотом и выполнял задание по контролю украинской ПВО за 50 тыс. гривен (109 тыс. рублей). Задание, по его словам, заключалось в том, чтобы на малой высоте (50 метров) лететь за другим легкомоторным самолетом и по его команде делать фотографии.