САНКЦИИ ⟩ Член правления эстонской энергокомпании покинет должность из-за российского гражданства

«Enefit Power исходит в своей работе из договоренностей и требований, действующих для членов Европейского союза. Десятый пакет санкций, введенный Европейским союзом в отношении России, содержит требование, что гражданам и жителям России не разрешается входить в правление предприятий, имеющих жизненно важную инфраструктуру или оказывающих жизненно необходимые услуги», - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

«Павел Онучак опытный и сильный руководитель, а также компетентный эксперт в сфере горного дела, поэтому мы предложили ему возможность продолжить работу в сфере примарной энергии. Новая должность не имеет прав и обязанностей члена правления», - объяснил Вайнола.

Андрес Вайнола поблагодарил Павла Онучака за ответственную работу в правлении предприятия: «Благодаря Павлу предприятие смогло в год энергокризиса резко увеличить объем добычи, что сыграло важную роль в обеспечении энергетическим сырьем. Я верю, что так же ответственно Павел продолжит работать руководителем сферы примарной энергии».

Правление Enefit Power продолжит работу в составе трех человек. Помимо председателя правления Андреса Вайнола в правление входят ответственный за сферу управления активами Меэлис Голдберг и ответственный за сферу преобразования энергии Арлес Тааль.