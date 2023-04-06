Рынок новых легковых автомобилей в Эстонии продолжает расти

В марте в Эстонии было продано 2 288 новых легковых автомобилей, что на 11,2% больше, чем в марте прошлого года. В первом квартале этого года покупателям было продано в общей сложности 5 658 новых легковых автомобилей, что на 9,0% больше, чем за тот же период прошлого года.

Продажи новых электромобилей снова сильно выросли, при этом клиентам было продано 110 новых автомобилей. На долю электромобилей пришлось 4,8% всех проданных легковых автомобилей. Всего в этом году было продано 245 новых электромобилей, что на 67% больше, чем в первом квартале прошлого года. В марте было продано 872 гибридных автомобиля, что также на 18,2 процента больше, чем в первом квартале. Среди сегментов наибольшей популярностью по-прежнему пользовались среднеразмерные внедорожники (доля 28,3 процента), небольшие внедорожники (20,7 процента) и небольшие среднеразмерные автомобили (17,9 процента).