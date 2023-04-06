В карманах ветер свищет ⟩ Каллас: избиратели будут недовольны, я это прекрасно понимаю

Postimees пишет, что на переговорах еще обсуждается тема денег и что ситуация безрадостна. «Состояние государственных финансов даже хуже, чем мы думали несколько недель назад», – говорит вице-председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас. Хотя в начале переговоров журналистов уверяли, что повышения налогов не будет, в связи с крайне тяжелым финансовым положением, вероятно, без этого не обойдется.

- Портфель министра финансов принадлежал же Партии реформ, откуда такое удивление по поводу дефицита?

- Мы составляем бюджет на основе экономических прогнозов Министерства финансов. Более ранние экономические прогнозы видели будущее в гораздо более позитивных тонах, чем сейчас.

Добавились постоянные расходы в виде расходов на обеспечение безопасности. К сожалению, даже если война в Украине закончится перемирием, Россия не изменила своих целей. Это означает, что если с Украиной будет подписано перемирие, часы для нас в некотором смысле пойдут вспять, и нам придется приложить значительные усилия.

Если мы посмотрим на состояние бюджета, то все эти годы, когда Партия реформ была у власти, бюджет был либо в небольшом профиците, либо в небольшом дефиците. Мы начали двигаться к пропасти в 2016 году, когда пришло правительство Юри Ратаса (Центристская партия). Когда мы пришли в правительство в 2021 году, чуть-чуть положение улучшилось: мы достигли дефицита в один процент. Но потом наступил энергетический кризис, война, инфляция, и нам пришлось идти на расходы, которых раньше у нас не было. Это увеличило дефицит, и, к сожалению, он никуда не исчезнет.

Расходы на безопасность за нас никто не понесет, и, к сожалению, это тоже не временно. Нам нужно подумать о расширении налоговой базы.

- В связи с этим несколько крупных обещаний останутся невыполненными. Гнев избирателей еще не ощутили?