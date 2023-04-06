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Последняя пресс-конференция правительства Каллас: «зарплата растет заметно быстрее, чем цены»

rus.postimees.ee
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  • Кая Каллас: вступление Финляндии в НАТО – символическое событие
  • Рейнсалу: председательство России в Совете Безопасности ООН – чудовищная первоапрельская шутка
  • Мадис Каллас: политики не всегда подобали государственным деятелям

Правительство Партии реформ, «Отечества» и Социал-демократической партии во главе с Каей Каллас (Партия реформ) провело сегодня последнюю пресс-конференцию.

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») и министр окружающей среды Мадис Каллас (Социал-демократическая партия).

Партия реформ, «Эстония 200» и SDE ведут коалиционные переговоры и надеются назначить новое правительство до заседания на следующей неделе.

Кая Каллас открыла последнее заседание правительства отметив, что за девять месяцев работы ее правительства она лучше узнала своих партнеров, и назвала Хелира-Вальдора Сеэдера («Отечество») пусть упрямым, но человеком слова, также как и Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия).

Очень символическим событием премьер министр назвала вступление Финляндия в НАТО 4 апреля, в тот самый день, когда 74 года назад был подписан договор Североатлантического альянса.

Затронув тему экономики, Каллас отметила, что на инфляционном фронте больше позитивных новостей, рост индекса потребительских цен замедлился до пятнадцати процентов, самого низкого уровня за двенадцать месяцев. Уровень цен за последние семь месяцев вырос всего на 1,5 процента, в годовом исчислении он составит 2,5 процента, что совсем не превышает обычную инфляцию. Заработная плата растет заметно быстрее, чем цены.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество») поблагодарил от имени своей партии за возможность работы в составе правительства. Он отметил, что пусть это время и было недолгим, но в такие критически-драматические дни каждый их них проживается как несколько в обычное время.

Он считает, что ключевыми словами, которыми будут вспоминать уходящее правительство, будут поддержка Украины и переход на эстоноязычное образование.

Про присоединение Финляндии к НАТО Министр иностранных дел отметил, что значение и влияние этого шага еще только будут осмыслены в предстоящее долгое время: «До сих пор наши страны не были ни единой секунды объединены одним военным блоком. Теперь, будем надеяться, это надолго останется так. По сравнению со вторником, наша безопасность резко выросла».

«Создание совета НАТО-Украина обсуждалось на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Оно оставалось заблокировано Венгрией на протяжение многих лет. Теперь генеральный секретарь созвал его в экстренном порядке. Особенно важны цели саммита в Вильнюсе: одно дело практическая помощь Украине. Второй – тот, по которому между союзниками не достигнут консенсус – это вопрос о том, насколько четко будет проявляется политическая воля к тому, чтобы после войны Украина стала полноправным членом НАТО» – сказал Рейнсалу.

Новые оборонные планы НАТО важны для нашей страны, отметил министр. Необходимо решить оставшийся в воздухе на саммите в Мадриде вопрос, который касается обеспечения ротации ПВО восточного крыла НАТО. Испания доставила в Эстонию средства противовоздушной обороны, но пока это ситуационные решения.

Кроме этого, Рейнсалу отметил награду, которую Министерства иностранных дел вручило послу Украины, и назвал начавшееся 1 апреля стала председательство России в Совете Безопасности ООН чудовищной первоапрельской шуткой.

Министр окружающей среды Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) признал, что сотрудничество было очень хорошим, хотя при принятии ряда конкретных решений некоторыми ценностями пренебрегали. Но при этом все же удавалось принимать решения, несмотря на очень напряженную атмосферу. Политики, однако, не всегда были в состоянии сохранить достоинство, подобающее государственным деятелям.

Он указал на проблему выхлопных газов: Эстония просит продлить срок вывода техники из эксплуатации. Переговоры по этой теме в правительстве были долгими и напряженными. Многие люди используют воздушные тепловые насосы, газы которых также вредны для окружающей среды. Эстония желает продлить срок их использования и сделать выход более плавным.

О коалиционных переговорах: на заседании правления Социалистической партии обсуждались разные сценарии. «Мы признаем, что были очень трудные переговоры» – заключил министр.

Postimees обратился к премьер-министру с вопросом: Верховный суд озвучил решение, что электронные выборы требуют уточнения в законе. Обсуждалось ли это за столом коалиционных переговоров? Кайя Каллас ответила, что не обсуждалось: «После выборов 2019 года мы попали в оппозицию, поэтому эта тема не была в поле моего внимания. Если нужно что-то уточнить в законе, то это должен сделать следующий министр юстиции».

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