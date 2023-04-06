Последняя пресс-конференция правительства Каллас: «зарплата растет заметно быстрее, чем цены»

Про присоединение Финляндии к НАТО Министр иностранных дел отметил, что значение и влияние этого шага еще только будут осмыслены в предстоящее долгое время: «До сих пор наши страны не были ни единой секунды объединены одним военным блоком. Теперь, будем надеяться, это надолго останется так. По сравнению со вторником, наша безопасность резко выросла».

«Создание совета НАТО-Украина обсуждалось на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Оно оставалось заблокировано Венгрией на протяжение многих лет. Теперь генеральный секретарь созвал его в экстренном порядке. Особенно важны цели саммита в Вильнюсе: одно дело практическая помощь Украине. Второй – тот, по которому между союзниками не достигнут консенсус – это вопрос о том, насколько четко будет проявляется политическая воля к тому, чтобы после войны Украина стала полноправным членом НАТО» – сказал Рейнсалу.

Новые оборонные планы НАТО важны для нашей страны, отметил министр. Необходимо решить оставшийся в воздухе на саммите в Мадриде вопрос, который касается обеспечения ротации ПВО восточного крыла НАТО. Испания доставила в Эстонию средства противовоздушной обороны, но пока это ситуационные решения.

Кроме этого, Рейнсалу отметил награду, которую Министерства иностранных дел вручило послу Украины, и назвал начавшееся 1 апреля стала председательство России в Совете Безопасности ООН чудовищной первоапрельской шуткой.