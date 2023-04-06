Последняя пресс-конференция правительства Каллас: «зарплата растет заметно быстрее, чем цены»

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») и министр окружающей среды Мадис Каллас (Социал-демократическая партия).
Партия реформ, «Эстония 200» и SDE ведут коалиционные переговоры и надеются назначить новое правительство до заседания на следующей неделе.
Кая Каллас открыла последнее заседание правительства отметив, что за девять месяцев работы ее правительства она лучше узнала своих партнеров, и назвала Хелира-Вальдора Сеэдера («Отечество») пусть упрямым, но человеком слова, также как и Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия).
Очень символическим событием премьер министр назвала вступление Финляндия в НАТО 4 апреля, в тот самый день, когда 74 года назад был подписан договор Североатлантического альянса.
Затронув тему экономики, Каллас отметила, что на инфляционном фронте больше позитивных новостей, рост индекса потребительских цен замедлился до пятнадцати процентов, самого низкого уровня за двенадцать месяцев. Уровень цен за последние семь месяцев вырос всего на 1,5 процента, в годовом исчислении он составит 2,5 процента, что совсем не превышает обычную инфляцию. Заработная плата растет заметно быстрее, чем цены.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество») поблагодарил от имени своей партии за возможность работы в составе правительства. Он отметил, что пусть это время и было недолгим, но в такие критически-драматические дни каждый их них проживается как несколько в обычное время.
Он считает, что ключевыми словами, которыми будут вспоминать уходящее правительство, будут поддержка Украины и переход на эстоноязычное образование.