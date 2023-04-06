Шведское расследование: некое государство принимало непосредственное участие в атаке на «Северный поток»

По словам Матса Люнгквиста, государственного прокурора Швеции, до сих пор не ясно, кто стоит за диверсией.

«Это трудное, сложное дело», - сказал Люнгквист в интервью AFP, подчеркнув, что место преступления находится в Балтийском море на глубине 80 метров.

Прокурор добавил, что организаторы саботажа должны были сделать это, зная, что они оставят следы. «Наша основная гипотеза заключается в том, что за этим стоит какая-то страна», - сказал Люнгквист.

Люнгквист добавил, что нападение на газопровод стало частью общественного обсуждения, и что часто предпринимались попытки повлиять на ход разбирательства, вероятно, с намеренной целью посеять смуту. «Я не хочу комментировать какой-либо конкретный отчет, но могу подтвердить, что многие теории можно легко исключить на основании того, что я узнал в ходе расследования», - сказал он.

В конце сентября вблизи датского острова Борнхольм были обнаружены четыре утечки в двух трубопроводах, по которым газ поставляется из России в Германию. Сейсмические данные свидетельствуют о том, что перед этим произошли два подводных взрыва.

Эти трубопроводы оказались в центре геополитической напряженности, когда Россия прекратила поставки газа в Европу в качестве предполагаемого возмездия за санкции, введенные в связи с ее вторжением в Украину.

Большая часть двух трубопроводов принадлежит российской газовой компании «Газпром», а остальные - немецким, голландским и французским компаниям.