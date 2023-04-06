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Шведское расследование: некое государство принимало непосредственное участие в атаке на «Северный поток»

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Метан, выходящий из труб "Северного потока" в Балтийском море 27 сентября 2022 года.
Метан, выходящий из труб "Северного потока" в Балтийском море 27 сентября 2022 года. Фото: Handout

Шведский прокурор, отвечающий за расследование саботажа на газопроводах «Северный поток», заявил сегодня, что виновник до сих пор не известен, но основным предполагаемым сценарием является прямая роль некоего государства.

По словам Матса Люнгквиста, государственного прокурора Швеции, до сих пор не ясно, кто стоит за диверсией.

«Это трудное, сложное дело», - сказал Люнгквист в интервью AFP, подчеркнув, что место преступления находится в Балтийском море на глубине 80 метров.

Прокурор добавил, что организаторы саботажа должны были сделать это, зная, что они оставят следы. «Наша основная гипотеза заключается в том, что за этим стоит какая-то страна», - сказал Люнгквист.

Люнгквист добавил, что нападение на газопровод стало частью общественного обсуждения, и что часто предпринимались попытки повлиять на ход разбирательства, вероятно, с намеренной целью посеять смуту. «Я не хочу комментировать какой-либо конкретный отчет, но могу подтвердить, что многие теории можно легко исключить на основании того, что я узнал в ходе расследования», - сказал он.

В конце сентября вблизи датского острова Борнхольм были обнаружены четыре утечки в двух трубопроводах, по которым газ поставляется из России в Германию. Сейсмические данные свидетельствуют о том, что перед этим произошли два подводных взрыва.

Эти трубопроводы оказались в центре геополитической напряженности, когда Россия прекратила поставки газа в Европу в качестве предполагаемого возмездия за санкции, введенные в связи с ее вторжением в Украину.

Большая часть двух трубопроводов принадлежит российской газовой компании «Газпром», а остальные - немецким, голландским и французским компаниям.

Вашингтон и Москва отрицают связь со взрывами на «Северном потоке», но обвиняют друг друга.

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