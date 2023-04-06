Литовский министр: страны Балтии станут экспортерами электроэнергии

«Северные страны, в том числе страны Балтии, будут странами, у которых будет избыток электроэнергии, также как и у Испании. У Франции также будет избыток электроэнергии благодаря атомной энергетике. Вся Центральная Европа в ближайшие десятилетия будет испытывать огромный дефицит и станет чистым покупателем электроэнергии», - сказал Крейвис в среду на встрече с оппозиционной фракцией «аграриев» в Сейме.

«Это дает Северным странам огромную возможность стать экспортерами энергоресурсов. Если мы будем аккуратно осуществлять нашу энергетическую стратегию, мы станем экспортерами электроэнергетических ресурсов», - сказал министр.

По его словам, в будущем Северное и Балтийское моря будут обеспечивать Европу до 50% электроэнергии, а в 2040-2050 годах 20-30% экономики Литвы будет составлять экспорт электроэнергии.

По данным Litgrid, в прошлом году страна потребила 11,2 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году. В то же время производство электроэнергии в прошлом году составило 4,25 ТВтч - на 9,4% меньше, чем годом ранее.